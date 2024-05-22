Горан Шашич: «Отстранение российских клубов от участия в Евролиге – это историческая несправедливость»

Теги Turkish Airlines EuroLeague Баскетбол

Горан Шашич назвал отстранение российских клубов исторической несправедливостью.

«Я как серб все еще уверен, что отстранение российских клубов – это историческая несправедливость.

Мы в Сербии это очень хорошо чувствуем, потому что тоже были под санкциями в спорте. Политика не должна смешиваться со спортом. Люди забывают, что об этом говорится в Олимпийской хартии. И неважен спорт. ФИФА, УЕФА, Евролига – все заявляют, что политика не должна вмешиваться в спорт. И мы видим, как ФИФА реагирует, когда политика начинает вмешиваться, – они просто отстраняют национальные федерации.

То, что случилось с российскими командами, — это историческая несправедливость. Я верю, что очень скоро это все закончится. Конечно, Евролиге недостает российских команд. Можно просто посмотреть на рейтинги, где были российские команды до отстранения. Они обязаны вернуться. Также отмечу, что Единая лига ВТБ, на мой взгляд, все еще является второй лучшей лигой в Европе после испанской», – сказал исполнительный директор Совета тренеров Евролиги.

Материалы по теме

Комментарии
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий