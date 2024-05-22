Горан Шашич: «Отстранение российских клубов от участия в Евролиге – это историческая несправедливость»

Горан Шашич назвал отстранение российских клубов исторической несправедливостью.

«Я как серб все еще уверен, что отстранение российских клубов – это историческая несправедливость.

Мы в Сербии это очень хорошо чувствуем, потому что тоже были под санкциями в спорте. Политика не должна смешиваться со спортом. Люди забывают, что об этом говорится в Олимпийской хартии. И неважен спорт. ФИФА, УЕФА, – все заявляют, что политика не должна вмешиваться в спорт. И мы видим, как ФИФА реагирует, когда политика начинает вмешиваться, – они просто отстраняют национальные федерации.

То, что случилось с российскими командами, — это историческая несправедливость. Я верю, что очень скоро это все закончится. Конечно, Евролиге недостает российских команд. Можно просто посмотреть на рейтинги, где были российские команды до отстранения. Они обязаны вернуться. Также отмечу, что Единая лига ВТБ, на мой взгляд, все еще является второй лучшей лигой в Европе после испанской», – сказал исполнительный директор Совета тренеров Евролиги.