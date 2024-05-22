«Сиксерс» считают, что у них есть реальный шанс заполучить Пола Джорджа
«Филадельфия» уверена, что может приобрести Пол Джорджа.
По словам журналиста The Ringer Кевина О’Коннора, «Сиксерс» считают, что у них есть реальный шанс подписать звездного форварда «Клипперс» Пола Джорджа.
Этим летом «Филадельфия» может позволить себе подписать максимальный контракт с Джорджем.
Джордж станет свободным агентом, если откажется от опции продления контракта с «Клипперс» на сезон-2024/25 стоимостью 48,8 миллиона долларов.