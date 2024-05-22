«Сиксерс» считают, что у них есть реальный шанс заполучить Пола Джорджа

«Филадельфия» уверена, что может приобрести Пол Джорджа.

По словам журналиста The Ringer Кевина О’Коннора, «Сиксерс» считают, что у них есть реальный шанс подписать звездного форварда «Клипперс» .

Этим летом « » может позволить себе подписать максимальный контракт с Джорджем.

Джордж станет свободным агентом, если откажется от опции продления контракта с « » на сезон-2024/25 стоимостью 48,8 миллиона долларов.