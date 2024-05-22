«Сиксерс» считают, что у них есть реальный шанс заполучить Пола Джорджа

Теги возможные переходы Клипперс Филадельфия НБА Пол Джордж Баскетбол

«Филадельфия» уверена, что может приобрести Пол Джорджа.

По словам журналиста The Ringer Кевина О’Коннора, «Сиксерс» считают, что у них есть реальный шанс подписать звездного форварда «Клипперс» Пола Джорджа.

Этим летом «Филадельфия» может позволить себе подписать максимальный контракт с Джорджем.

Джордж станет свободным агентом, если откажется от опции продления контракта с «Клипперс» на сезон-2024/25 стоимостью 48,8 миллиона долларов.

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3 комментария
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Главное чтоб их бригадир с Эмбиидом по разным сменам развел. Будут ходить на работу сутки/отсыпной/выходной, по 41 рабочей смене набежит.
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Пример Клипперс ничему не научил
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Зачем? Доп нагрузка на медштаб и платежку
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