«Потребуется время!» Ричард Джефферсон сравнил Кейтлин Кларк с Виктором Вембаньямой
Ричард Джефферсон сравнил Кейтлин Кларк с Виктором Вембаньямой.
«Мы были в восторге от Виктора Вембаньямы. Он попал в худшую команду в лиге. Они были отстоем. Потребуется время!» – сказал бывший игрок НБА.
«Индиана», которая выбрала Кейтлин Кларк под 1-м номером драфта, начала сезон с 4 поражений подряд.
«Если вам не нравится игра Кейтлин Кларк, вы просто хейтер! Держитесь подальше от них, люди! Пожалуйста»
https://www.sports.ru/basketball/1115978621-lebron-dzhejms-esli-vam-ne-nravitsya-igra-kejtlin-klark-vy-prosto-xejt.html