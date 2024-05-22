«Потребуется время!» Ричард Джефферсон сравнил Кейтлин Кларк с Виктором Вембаньямой

Теги Ричард Джефферсон Сан-Антонио женская НБА НБА Индиана жен Виктор Вембаньяма Кейтлин Кларк Баскетбол

Ричард Джефферсон сравнил Кейтлин Кларк с Виктором Вембаньямой.

«Мы были в восторге от Виктора Вембаньямы. Он попал в худшую команду в лиге. Они были отстоем. Потребуется время!» – сказал бывший игрок НБА.

«Индиана», которая выбрала Кейтлин Кларк под 1-м номером драфта, начала сезон с 4 поражений подряд.

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4 комментария
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а что за Кейтлин Кларк? почему ее пиарят во все щели постоянно? может создать отдельную рубрику WNBA и там новости про нее постить?
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Ответ quznez
отвечает многократный обладатель хрустальной совы Л. Джеймс: «Если вам не нравится игра Кейтлин Кларк, вы просто хейтер! Держитесь подальше от них, люди! Пожалуйста» https://www.sports.ru/basketball/1115978621-lebron-dzhejms-esli-vam-ne-nravitsya-igra-kejtlin-klark-vy-prosto-xejt.html
про ее игру ничего не могу сказать, ибо не видел. А новости про нее уже поднадоели немного)
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Такая же доска?
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Ответ pele_kan
а что за Кейтлин Кларк? почему ее пиарят во все щели постоянно? может создать отдельную рубрику WNBA и там новости про нее постить?
отвечает многократный обладатель хрустальной совы Л. Джеймс:

«Если вам не нравится игра Кейтлин Кларк, вы просто хейтер! Держитесь подальше от них, люди! Пожалуйста»

https://www.sports.ru/basketball/1115978621-lebron-dzhejms-esli-vam-ne-nravitsya-igra-kejtlin-klark-vy-prosto-xejt.html
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