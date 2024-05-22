«Потребуется время!» Ричард Джефферсон сравнил Кейтлин Кларк с Виктором Вембаньямой

Ричард Джефферсон сравнил Кейтлин Кларк с Виктором Вембаньямой.

«Мы были в восторге от . Он попал в худшую команду в лиге. Они были отстоем. Потребуется время!» – сказал бывший игрок .

« », которая выбрала Кейтлин Кларк под 1-м номером драфта, начала сезон с 4 поражений подряд.