Александер Секулич: «У «Локо» были шансы победить, но в последнем матче не все получилось»

Александер Секулич прокомментировал поражение от УНИКСа в 7-м матче (87:92, 3-4).

«Поздравляю УНИКС с заслуженной победой в сегодняшней игре, полуфинальной серии в целом, а также с выходом в финал. Казанцы проводят отличный сезон, это прекрасная команда. В их составе MVP регулярного чемпионата, главный тренер признан тренером года и они – победители «регулярки».

У нас тоже были шансы победить, но в последнем матче не все получилось так, как мы планировали», – сказал главный тренер «Локомотива-Кубань».

УНИКС обыграл « » в 7-м матче полуфинальной серии плей-офф (92:87, 4-3) и вышел в финал лиги ВТБ.