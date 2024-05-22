Ненад Димитриевич о финале против ЦСКА: «Это будет тяжелое испытание для УНИКСа»
Ненад Димитриевич высказался о победе над «Локо» и предстоящем финале с ЦСКА.
«Это была тяжелая серия, сложный соперник, но мы оказались сильнее и второй год подряд будем в финале.
Впереди ЦСКА, который особенно в плей-офф играет просто великолепно. Это будет тяжелое испытание для нас», – сказал защитник УНИКСа.
УНИКС обыграл «Локомотив-Кубань» в 7-м матче полуфинальной серии плей-офф (92:87, 4-3) и вышел в финал Единой лиги ВТБ, где встретится с ЦСКА.