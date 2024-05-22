Ненад Димитриевич о финале против ЦСКА: «Это будет тяжелое испытание для УНИКСа»

Ненад Димитриевич высказался о победе над «Локо» и предстоящем финале с ЦСКА.

«Это была тяжелая серия, сложный соперник, но мы оказались сильнее и второй год подряд будем в финале.

Впереди ЦСКА, который особенно в плей-офф играет просто великолепно. Это будет тяжелое испытание для нас», – сказал защитник УНИКСа.

обыграл « » в 7-м матче полуфинальной серии плей-офф (92:87, 4-3) и вышел в финал лиги ВТБ, где встретится с ЦСКА.