Ненад Димитриевич о финале против ЦСКА: «Это будет тяжелое испытание для УНИКСа»

Теги ЦСКА УНИКС Локомотив-Кубань Единая лига ВТБ Ненад Димитриевич Баскетбол

Ненад Димитриевич высказался о победе над «Локо» и предстоящем финале с ЦСКА.

«Это была тяжелая серия, сложный соперник, но мы оказались сильнее и второй год подряд будем в финале.

Впереди ЦСКА, который особенно в плей-офф играет просто великолепно. Это будет тяжелое испытание для нас», – сказал защитник УНИКСа.

УНИКС обыграл «Локомотив-Кубань» в 7-м матче полуфинальной серии плей-офф (92:87, 4-3) и вышел в финал Единой лиги ВТБ, где встретится с ЦСКА.

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