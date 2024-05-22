«Этот парень не вылезает из спортзала». Остин Риверс считает Энтони Эдвардса новым лицом НБА

Остин Риверс считает Энтони Эдвардса новым лицом НБА.

«Энтони Эдвардс не из тех, кто хочет ходить по Met Gala. Он не из тех, кто хочет, чтобы его заметили в Голливуде с тем-то и тем-то. Этот парень – настоящий баскетбольный трудяга. Он одержим спортом.

Я провел прошлый сезон с ним в «Миннесоте», и этот парень не вылезает из спортзала. Кроме того, он одна из первых молодых звезд, которых я когда-либо видел, которые хорошо обучаемы и послушны.

Этот парень получает максимальную зарплату и приходит на каждый матч в спортивных штанах. У него одна единственная цель – играть в баскетбол. У него есть аура. У него есть улыбка. У него есть харизма. У него крутые кроссовки», – сказал бывший игрок «Миннесоты».