«Этот парень не вылезает из спортзала». Остин Риверс считает Энтони Эдвардса новым лицом НБА

Теги Энтони Эдвардс Баскетбол

Остин Риверс считает Энтони Эдвардса новым лицом НБА.

«Энтони Эдвардс не из тех, кто хочет ходить по Met Gala. Он не из тех, кто хочет, чтобы его заметили в Голливуде с тем-то и тем-то. Этот парень – настоящий баскетбольный трудяга. Он одержим спортом.

Я провел прошлый сезон с ним в «Миннесоте», и этот парень не вылезает из спортзала. Кроме того, он одна из первых молодых звезд, которых я когда-либо видел, которые хорошо обучаемы и послушны.

Этот парень получает максимальную зарплату и приходит на каждый матч в спортивных штанах. У него одна единственная цель – играть в баскетбол. У него есть аура. У него есть улыбка. У него есть харизма. У него крутые кроссовки», – сказал бывший игрок «Миннесоты».

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6 комментариев
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Мне понравилось как в каком-то из интервью, Эдвардс на вопрос "зачем вы носите поддельные украшения, если можете позволить себе любой оригинал?"

На что он ответил " а зачем мне платить бешеные деньги за оригинал, если люди которые меня увидят, все равно никогда не подумают, что я могу надеть подделку"

Это и смешно и одновременно показывает, что человеку явно не взрывает мозг деньги, слава и не появляется желание купить всех и вся. А цели и интересы, связаны совсем с другими, не материальными вещами.
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Ответ BVB82
Мне понравилось как в каком-то из интервью, Эдвардс на вопрос "зачем вы носите поддельные украшения, если можете позволить себе любой оригинал?" На что он ответил " а зачем мне платить бешеные деньги за оригинал, если люди которые меня увидят, все равно никогда не подумают, что я могу надеть подделку" Это и смешно и одновременно показывает, что человеку явно не взрывает мозг деньги, слава и не появляется желание купить всех и вся. А цели и интересы, связаны совсем с другими, не материальными вещами.
На самом деле это распространенный прием, носить подделки. Это еще рэпер обкатали, надевая на свои концерты стекляшки вместо настоящих брюликов. Потому что дорого, можно и потерять, могут и украсть, можно и по пьянке подарить кому нибудь в кабаке, и т.д.
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