Пол Пирс: «Мэверикс» будет сложно выйти в финал. Лука Дончич становится медленнее»
Пол Пирс заявил, что «Далласу» будет сложно победить «Миннесоту» в финале Запада.
«Меня беспокоит спина и шея Луки Дончича. Но он крепкий. Я думаю, что он оправится. Но им будет сложно выйти в финал. Лука становится медленнее.
Я имею в виду, что выйти в финал очень сложно. Должно совпасть много факторов. Ты должен быть здоров, ты должен показать свою игру. Одна атака может испортить весь плей-офф. Здоровье является важным фактором каждый год», – сказал чемпион НБА 2008 года.