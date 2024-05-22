Пол Пирс: «Мэверикс» будет сложно выйти в финал. Лука Дончич становится медленнее»

Теги Пол Пирс Даллас Миннесота НБА НБА плей-офф Лука Дончич Баскетбол

Пол Пирс заявил, что «Далласу» будет сложно победить «Миннесоту» в финале Запада.

«Меня беспокоит спина и шея Луки Дончича. Но он крепкий. Я думаю, что он оправится. Но им будет сложно выйти в финал. Лука становится медленнее.

Я имею в виду, что выйти в финал очень сложно. Должно совпасть много факторов. Ты должен быть здоров, ты должен показать свою игру. Одна атака может испортить весь плей-офф. Здоровье является важным фактором каждый год», – сказал чемпион НБА 2008 года.

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2 комментария
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Так финал сложно выйти? Я не понял
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