Пол Пирс: «Мэверикс» будет сложно выйти в финал. Лука Дончич становится медленнее»

Пол Пирс заявил, что «Далласу» будет сложно победить «Миннесоту» в финале Запада.

«Меня беспокоит спина и шея . Но он крепкий. Я думаю, что он оправится. Но им будет сложно выйти в финал. Лука становится медленнее.

Я имею в виду, что выйти в финал очень сложно. Должно совпасть много факторов. Ты должен быть здоров, ты должен показать свою игру. Одна атака может испортить весь плей-офф. Здоровье является важным фактором каждый год», – сказал чемпион 2008 года.