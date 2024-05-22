УНИКС обыграл «Локомотив-Кубань» в 7-м матче и вышел в финал Лиги ВТБ второй год подряд

УНИКС обыграл «Локомотив-Кубань» в 7-м матче серии 1/2 финала Лиги ВТБ.

Действующий чемпион Лиги ВТБ казанский УНИКС взял верх над краснодарским «Локомотивом-Кубань» в решающем седьмом матче полуфинальной серии плей-офф (92:87, 4-3) и вышел в финал второй год подряд.

Команда Велимира Перасовича сразится за чемпионство с московским ЦСКА. Первый матч финальной серии состоится 26 мая в Казани.

Лучшим игроком 7-го матча стал защитник УНИКСа Ненад Димитриевич, который набрал 31 очко (9 из 20 с игры, 4 из 8 из-за дуги, 9 из 10 с линии штрафных), сделал 6 подборов, 6 передач, 1 перехват и не совершил ни одной потери.

В составе «Локо» отличились Патрик Миллер (18 очков, 6 подборов) и Девон Акун-Перселл (17 очков). Краснодарская команда встретится с петербургским «Зенитом» в серии за третье место. Начало серии – 25 мая.