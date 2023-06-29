Брайант Данстон покинет «Анадолу Эфес» после 8 лет в команде

« » расстался с центровым (37 лет, 203 см), передает пресс-служба команды.

Данстон провел последние 8 лет в турецком клубе.

Центровой дважды стал чемпионом (2021, 2022) и обладателем Кубка Турции (2018, 2022), трижды чемпионом Турции (2019, 2021, 2023) и обладателем Кубка Президента (2018, 2019, 2022).

В прошедшем розыгрыше национального чемпионата 37-летний центровой набирал в среднем 9,1 очка и 5,5 подбора за игру.

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