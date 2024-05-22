Велимир Перасович: «УНИКС продемонстрировал характер, сплоченность и победил»

Теги УНИКС Локомотив-Кубань Велимир Перасович Единая лига ВТБ Баскетбол

Велимир Перасович прокомментировал победу над «Локо» в 7-м матче (92:87, 4-3).

«Прежде всего поздравляю клуб и в особенности моих игроков с победой в полуфинале. Эта серия была чрезвычайно сложной. Сегодня в седьмом матче мы обыграли соперника, которому еще три дня назад крупно уступили.

Команда продемонстрировала характер, сплоченность и победила, чему я очень рад. Ребята играли на пределе своих сил. Нелегко подобрать слова, чтобы описать те усилия, которые игроки приложили для победы.

Отмечу, что «Локомотив» также имел шансы на успех. У них отличная команда, очевидно, что их целью было бороться за чемпионство», – сказал главный тренер УНИКСа.

УНИКС обыграл «Локомотив-Кубань» в 7-м матче полуфинальной серии плей-офф (92:87, 4-3) и вышел в финал Единой лиги ВТБ.

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