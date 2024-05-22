Патрик Беверли: «Карл-Энтони Таунс – MVP серии «Миннесота» – «Денвер»

Теги Миннесота НБА Патрик Беверли НБА плей-офф Карл-Энтони Таунс Баскетбол

Патрик Беверли считает Таунса самым ценным игроком серии против «Наггетс».

«Таунса не очень любят, потому что он совершает много бросков в прыжке, он не громила, который вколачивает сверху с сопротивлением. Его игра – это броски с одной ноги с отклонением, флоутеры, крюки и трехочковые.

Таунс – один из лучших бросающих бигменов в лиге. Нравится это или нет – он делает свое дело. Против него невозможно защищаться. Он стал MVP серии против «Денвера», – сказал разыгрывающий «Милуоки».

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