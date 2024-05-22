Андрей Воронцевич: «Серия с «Локо» была достойна финала»

Теги Андрей Воронцевич УНИКС Локомотив-Кубань Единая лига ВТБ Баскетбол

Андрей Воронцевич оценил полуфинальную серию плей-офф против «Локо» (4-3).

«После победы появились заряд, адреналин. Спасибо нашим болельщикам, кто болеет – мы чувствуем эту энергию.

Серия с «Локо» была достойна финала, она была самой непредсказуемой. И в прошлой игре проигрывали 30 очков, но в решающий момент смогли собраться, найти силы. Но «Локомотиву» большое уважение – это очень достойный соперник», – сказал форвард УНИКСа.

УНИКС обыграл «Локомотив-Кубань» в 7-м матче полуфинальной серии плей-офф (92:87, 4-3) и вышел в финал Единой лиги ВТБ.

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