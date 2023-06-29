Кевин Пантер остался в «Партизане» еще на два года

Защитник « » заключил новый контракт с командой, передает пресс-служба клуба.

Соглашение рассчитано на 2 года.

Ранее появлялась информация от Eurohoops о сделке защитника с «Барселоной».

В сезоне-22/23 американец помог своей команде выйти в плей-офф Евролиги («Партизан» уступил «Реалу» 2-3) и выиграть Адриатическую лигу. Сам Пантер был признан MVP Адриатической лиги.

В Евролиге средние показатели Пантера составили 16,1 очка, 2,1 подбора и 2,5 передачи при 49% с игры и 44% из-за дуги, в Адриатической лиге – 12,5 очка, 2,4 подбора и 3,1 передачи.

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