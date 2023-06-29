Кевин Пантер остался в «Партизане» еще на два года
Защитник «Партизана» Кевин Пантер заключил новый контракт с командой, передает пресс-служба клуба.
Соглашение рассчитано на 2 года.
Ранее появлялась информация от Eurohoops о сделке защитника с «Барселоной».
В сезоне-22/23 американец помог своей команде выйти в плей-офф Евролиги («Партизан» уступил «Реалу» 2-3) и выиграть Адриатическую лигу. Сам Пантер был признан MVP Адриатической лиги.
В Евролиге средние показатели Пантера составили 16,1 очка, 2,1 подбора и 2,5 передачи при 49% с игры и 44% из-за дуги, в Адриатической лиге – 12,5 очка, 2,4 подбора и 3,1 передачи.
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