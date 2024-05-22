«Я накидал ему 31 очко, бро». Джи Джи Джексон ответил юному поклоннику Леброна Джеймса

Джи Джи Джексон пообщался с юным поклонником Леброна Джеймса.

« тебя бы запер», – сказал школьник Джи Джи Джексону.

«Я накидал ему 31 очко, бро», – ответил новичок « ».

12 апреля Джексон набрал 31 очко в матче против « ». «Гризлис» проиграли матч со счетом 120:123. Джеймс отметился 37 очками, 9 подборами и 5 передачами.

Джексон был включен во вторую символическую пятерку новичков сезона-2023/24.