РФБ и ЦСКА поздравили Дэвида Блатта с днем рождения

Теги ЦСКА Дэвид Блатт сборная России РФБ Баскетбол

22 мая бывшему главному тренеру сборной России Дэвиду Блатту исполнилось 65 лет.

«Российская Федерация Баскетбола поздравляет Дэвида Блатта с юбилеем, благодарит за вклад в развитие баскетбола и желает крепкого здоровья, счастья и благополучия!» – говорится в сообщении на официальном сайте РФБ.

«Дэвид, от лица ПБК ЦСКА поздравляем вас с юбилеем, желаем счастья, крепкого здоровья, радостных моментов, удачи и успехов!» – пишет официальный аккаунт ЦСКА в соцсети.

Блатт руководил сборной России с 2006 по 2012 год. Под его руководством в 2007 году национальная команда впервые после распада СССР стала чемпионом Европы.

В 2011 году вместе с Блаттом российская сборная завоевала бронзу Евробаскета, а в 2012 году — бронзовую медаль Олимпийских игр. В 2013 году за большой вклад в развитие спорта России тренер был награжден орденом Дружбы.

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1 комментарий
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30 лет (без последних двух) постсоветской эпохи — всего один титул (2007).
Спасибо Блатту за него! Есть, что вспомнить.
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