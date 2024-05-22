РФБ и ЦСКА поздравили Дэвида Блатта с днем рождения
22 мая бывшему главному тренеру сборной России Дэвиду Блатту исполнилось 65 лет.
«Российская Федерация Баскетбола поздравляет Дэвида Блатта с юбилеем, благодарит за вклад в развитие баскетбола и желает крепкого здоровья, счастья и благополучия!» – говорится в сообщении на официальном сайте РФБ.
«Дэвид, от лица ПБК ЦСКА поздравляем вас с юбилеем, желаем счастья, крепкого здоровья, радостных моментов, удачи и успехов!» – пишет официальный аккаунт ЦСКА в соцсети.
Блатт руководил сборной России с 2006 по 2012 год. Под его руководством в 2007 году национальная команда впервые после распада СССР стала чемпионом Европы.
В 2011 году вместе с Блаттом российская сборная завоевала бронзу Евробаскета, а в 2012 году — бронзовую медаль Олимпийских игр. В 2013 году за большой вклад в развитие спорта России тренер был награжден орденом Дружбы.
Спасибо Блатту за него! Есть, что вспомнить.