На этой неделе НБА официально заключит контракты с Disney, NBC и Amazon

Теги НБА телевидение ESPN Баскетбол

НБА завершает подписание контрактов с телеканалами Disney, NBC и Amazon.

Соглашения о медиа-правах будут официально оформлены на этой неделе, сообщает Sports Business Journal.

Согласно источникам, ESPN будет платить 2,8 миллиарда долларов в год за пакет «А», который включает финал НБА, финал конференции, еженедельные матчи в прайм-тайм, WNBA и, вероятно, общие международные права.

Предполагается, что предложенный NBC пакет «B» теперь стоит 2,6 миллиарда долларов в год и, вероятно, будет включать шоу «Ночь баскетбола в Америке» по воскресеньям вечером после НФЛ, два окна в прайм-тайм в неделю, полуфиналы конференций и финал конференции.

Сделка с Amazon, как полагают, стоит от 1,8 до 2 миллиардов долларов и, скорее всего, будет включать внутрисезонный турнир, турнир плей-ин, матчи плей-офф первого раунда, WNBA и международные права.

Сезон-2024/25 официально станет последним сезоном шоу «Inside the NBA  на канале TNT с Эрни Джонсоном, Кенни Смитом, Чарльзом Баркли и Шакилом О’Нилом.

Согласно источникам, Warner Bros. Discovery, материнская компания TNT, планирует подать в суд.

Материалы по теме

1 комментарий
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Каждому вещателю — по кусочку.
Зрителям — три подписки.
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий