На этой неделе НБА официально заключит контракты с Disney, NBC и Amazon

НБА завершает подписание контрактов с телеканалами Disney, NBC и Amazon.

Соглашения о медиа-правах будут официально оформлены на этой неделе, сообщает Sports Business Journal.

Согласно источникам, будет платить 2,8 миллиарда долларов в год за пакет «А», который включает финал , финал конференции, еженедельные матчи в прайм-тайм, WNBA и, вероятно, общие международные права.

Предполагается, что предложенный NBC пакет «B» теперь стоит 2,6 миллиарда долларов в год и, вероятно, будет включать шоу «Ночь баскетбола в Америке» по воскресеньям вечером после НФЛ, два окна в прайм-тайм в неделю, полуфиналы конференций и финал конференции.

Сделка с Amazon, как полагают, стоит от 1,8 до 2 миллиардов долларов и, скорее всего, будет включать внутрисезонный турнир, турнир плей-ин, матчи плей-офф первого раунда, WNBA и международные права.

Сезон-2024/25 официально станет последним сезоном шоу «Inside the NBA на канале TNT с Эрни Джонсоном, Кенни Смитом, Чарльзом Баркли и Шакилом О’Нилом.

Согласно источникам, Warner Bros. Discovery, материнская компания TNT, планирует подать в суд.