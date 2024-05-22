Боян Богданович перенес операцию на левом запястье

Теги травмы Нью-Йорк НБА Боян Богданович НБА плей-офф Баскетбол

Боян Богданович успешно перенес операцию на левом запястье.

Форвард «Нью-Йорка» пройдет повторное обследование через 6-8 недель.

В конце апреля у Богдановича было диагностировано повреждение связок запястья, но форвард «Никс» продолжил участвовать в матчах.

1 мая хорват перенес операцию на левой лодыжке, которую он травмировал во время 4-го матча серии первого раунда плей-офф против «Филадельфии» (4-2), и выбыл до конца сезона.

В этом сезоне Богданович набирал в среднем 14,6 очка, 2,7 подбора и 1,7 передачи за матч. 

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