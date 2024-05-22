Боян Богданович перенес операцию на левом запястье
Боян Богданович успешно перенес операцию на левом запястье.
Форвард «Нью-Йорка» пройдет повторное обследование через 6-8 недель.
В конце апреля у Богдановича было диагностировано повреждение связок запястья, но форвард «Никс» продолжил участвовать в матчах.
1 мая хорват перенес операцию на левой лодыжке, которую он травмировал во время 4-го матча серии первого раунда плей-офф против «Филадельфии» (4-2), и выбыл до конца сезона.
В этом сезоне Богданович набирал в среднем 14,6 очка, 2,7 подбора и 1,7 передачи за матч.