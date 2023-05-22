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Катастрофа Ясикявичюса, разоблачение Майка Джеймса, шедевр Серхио Юля. Что останется после «Финала четырех» Евролиги

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Эди Тавареш Эди Тавареш
Баскетбол Баскетбол

Очередной титул «Реала».

Победитель: Серхио Юль

Финал-2023 сразу же ушел в золотой фонд Евролиги. Все прошло по классическим канонам: одна команда захватила лидерство, вышла вперед на 12 очков, вела на протяжении всего матча, а у другой нашлось все, чтобы закрыть концовку в свою пользу.

И вот в последней атаке при «-1» в счете «Реал» отдал мяч капитану – Серхио Юлю, мягко говоря, не самому очевидному кандидату ни с точки зрения уровня игры, ни с точки зрения того, что он показывал конкретно в этот день (за 12 минут на площадке у него была одна неудачная попытка).

Причем, видимо, предполагалось, что Юль все же создаст бросок для кого-то, по крайней мере, об этом рассказал Марио Хезоня.

«Самое безумное – то, что я должен был ставить для него заслон. И вот я прошу его: «Ну, давай же, давай, я здесь». И тут за какую-то секунду я вспомнил все, что он умеет, подумал о том, кто он такой, о том, что неслучайно он является легендой. Так что мы все разбежались, я остался в углу и позволил ему творить волшебство».

Юль никогда не ищет легких путей – он получил заслон от Тавареша и не стал даже отдавать мяч тому, хотя центровой получил удачный размен и был открыт под щитом. Вместо этого капитан «Реала» запустил высоченную параболу через нависающего над ним Фалла.

За три оставшиеся секунды «Олимпиакос» придумал лишь еще более сложный бросок для Слукаса.

«Реал» в 11 раз стал победителем Евролиги.

И красиво, что подарил клубу эту победу человек, благодаря которому испанцы вообще оказались в «Финале четырех». Без спровоцированной именно Юлем в концовке второго матча потасовки с «Партизаном» и последующих подозрительных санкций от Евролиги ничего этого бы не произошло.

Проигравший: «Олимпиакос»

Ни разу с тех пор, как Евролига перешла на формат регулярки, команда, завершившая сезон на первом месте, не становилось чемпионом.

Грекам не так стыдно, как в подобных случаях всегда было ЦСКА. После финала они хором говорили о скромном бюджете и о превышении всех турнирных задач.

Вот только менее болезненным это поражение не является.

«Олимпиакос»  на протяжении всего года был выше на голову остальных и подтвердил все это и в финальном матче – контролировал ход игры, действовал в удобном для себя темпе, уверенно чувствовал себя против мадридской зоны. Их лидер Саша Везенков шел на рекорд результативности в финальных матчах (в итоге 29 очков, 9 подборов, 4 передачи). Айзейя Кэнан практически не промахивался (5 из 6 из-за дуги, 21 очко). Их фирменная защита не дала раскрыться никому из суперзвездного состава мадридцев.

За 3 минуты они вели шесть очков.

И тут что-то сломалось.

Барцокас назвал это невезением.

Везенков сказал так: «Последние минуты мы играли в нападении совершенно бездумно. Торопились бросать. Совершили несколько потерь. Упустили своих игроков. Нам нужно было решить исход матча в начале четвертой четверти, а мы все проиграли. Вот и все».

У греков отказало грамотное распределение возможностей для атаки: дальние броски стали брать на себя Томас Уокап (0 из 5) и Костас Слукас (1 из 5), Айзейя Кэнан промахнулся с линии, Везенков получил лишь одну неудобную попытку – с семи метров…

Мадрид был менее разнообразен и менее хаотичен, четко понимал, что нужно делать: Серхио Родригес до умопомрачения катал пик-н-роллы с Таварешом. Из этой «двойки» родилось примерно все, что сделало «Реал» снова великим – передачи под трехочковые Козера, мячи самого центрового, 8 очков Родригеса в четвертой двенадцатиминутке.

Трехочковый Родригеса за 46 секунд до конца не вывел «Реал» вперед, но как будто лишил «Олимпиакоса» надежды.

С такой несгибаемой живучестью оппонента они ничего поделать не могли.

Победитель: Чус Матео

Один из знаковых моментов этого «Финала четырех» – Чус Матео не смог сдержать слез во время выступления Тавареша после финала.

«Единственное, что я хочу сказать: поздравления вот этому человеку. Мне кажется, он больше всех сделал, чтобы мы победили сегодня, чтобы мы играли как единое целое и сражались за клуб. Хвалить нужно именно его. Он верил в нас, хотя наши собственные болельщики не верили в нас, не верили в то, что с новым тренером мы можем взять Евролигу.

Думаю, вы все должны извиниться перед ним. Его постоянно критиковали. В нем постоянно сомневались. Постоянно говорили о тренерах других команд. Никто не говорил о «Реале». У «Реала» есть характер. У Матео есть характер. Вы обязаны говорить и о нем, и о «Реале».

Матео действительно оплевывали весь сезон. А в «Финале четырех» он показал себя наиболее грамотным из тренеров, предложил оптимальные тактические решения, настроил коллектив. И  сохранил тот внутренний дух, который и делает Мадрид особенным – это всегда команда, в которой звездные игроки погружаются в чернорабочий процесс, не выделяются статистикой, получают скромные минуты, растворяются среди остальных, но при этом каждый из них готов выстрелить, когда это понадобится.

Проигравший: Шарунас Ясикявичюс

Третья попытка Ясикявичюса взять титул для «Барселоны» вышла наиболее позорной из всех. Раньше литовца были какие-то оправдания вроде неожиданных травм лидеров или коротких провальных отрезков, определявших результат.

В этот раз «Барселона», считавшаяся фаворитом, не показала вообще ничего. И окончательно оскандалилась тем, что поспешно уехала сразу же после матча за третье место, так как «все захотели домой».

Многое говорило за «Барселону».

Опыт выступлений в «Финале четырех». Место проведения – Каунас, где все болеют за их главного тренера. Хорошая форма лидеров перед турниром. Удачное выступление против «Реала» в рамках регулярного сезона Евролиги и чемпионата Испании. Состояние мадридцев, ослабленных потерями Дека, Ябуселе, Пуарье.

«Барселона» как будто была создана для того, чтобы обыгрывать «Реал», с ее растягивающими «большими»: Миротичем, Шанлы и Майком Тоби.

Однако, как и в прошлом году, целостнее и психологически мощнее оказался Мадрид с его ветеранами.

«Барселона» Ясикявичюса всегда проигрывает более-менее одинаково – кажется слишком академичной, зажатой в узкие схемы, неспособной выполнить задумки тренера и заранее нервничающей из-за этого. Из-за мандража команда распадается на конкретных игроков, каждый из которых в системе литовца выглядит намного хуже, чем к этому привыкли. А он сам добивает их параллельно пофамильной критикой во время тайм-аутов.

С «Реалом» «Барселона» проиграла так, как обычно проигрывают команды, впервые видящие Тавареша в деле. Гигантский центровой мадридцев перекрыл все пространство внутри трехочковой дуги и вынудил соперника реализовать только 33% двухочковых. И каталонцы выживали только за счет дальних бросков: в первой половине многое залетало, во второй – руки дрожали все больше, так что за четвертую четверти удалось набрать лишь 11 очков.

Никакого плана «Б» не предусматривалось.

Не помогло и то, что концепция Ясикявичюса на эту игру так и осталась неизвестной. Шанлы провалился, Миротич выбросил 0 из 7 с дистанции и провел один из худших матчей карьеры, Майка Тоби так и не выпустили… У тренера снова хватает оправданий: не хватило травмированного Кори Хиггинса, а Никола Миротич совершал удобные для себя попытки, но в решающий момент все намазал. И все же он и сам признает, что именно тренер должен снимать нервозность, а кто, как не тренер, может предложить хоть какие-то тактические ходы для того, чтобы вытащить Тавареша из-под кольца и затруднить жизнь «Реалу» на своей половине...

«Считаю ли сезон провальным? Решайте сами. Для меня это огромное разочарование. Провал? Не хочу попадать в новости, цитируя Янниса».

Сложно поверить, что Ясикявичюс останется в «Барселоне» по окончании этого сезона, тем более с учетом того, что давно маячит тень Хави Паскуаля. В Каунасе было даже не поражение, не неудача, не досадный коллапс, а полная потеря лица.

Проигравший: Майк Джеймс

«Монако» в «Финале четырех» был единственным клубом, который не мог проиграть ни при каких обстоятельствах. Сам факт попадания в число лучших клубов Евролиги – успех. Давления – никакого. Еще и возможность напугать богачей из суперклубов жесткой игрой и неуступчивостью иррациональных снайперов.

«Монако» добился лучшего результата в своей истории. И даже выиграл матч за третье место.

И все равно турнир оставил нехороший привкус.

Главным образом из-за того, что клуб установил оригинальный рекорд в истории турнира – умудрился набрать за одну четверть 2 очка.

И, видимо, по касательной это феноменальное достижение уже отразилось на всем.

Некоторые упорно считали «Монако» теневым фаворитом. Из-за того, что при полном отсутствии давления в клубе собрались сразу три человека, способные создать себе эффективные броски в условиях какой угодно защиты. Во главе с Майком Джеймсом, постоянно претендующим или предлагающим самого себя в качестве лучшего игрока Евролиги.

И вот эти 2:27 в третьей четверти с «Олимпиакосом» показали, что Майка Джеймса все же не стоит переоценивать. Греки выключили лидера «Монако» из игры в этой десятиминутке, и тому оставалось лишь выбрасывать беспомощные мячи под присмотром Томаса Уокапа. На этот раз в тяжелый момент партнеры ему никак не помогли – «Олимпиакос» воспользовался тем, что два «больших»  у «Монако» не умеют бросать, сконцентрировал гипервнимание на остальных, в том числе и Джеймса, а Ллойд, и Окобо не реализовали те возможности, что Джеймс с огромным трудом для них создавал.

Джеймса тут можно было бы даже не винить – команда построена с изначальными ограничениями. Однако он держал себя в эти минуты таким упадническим образом, что затем его заменили.

Как обычно, Джеймс не только посчитал, что во всех его проблемах виноват главный тренер, но и собственно открыто об этом заявил.

«Мне бы хотелось, чтобы первые две атаки во второй половине прошли через меня, учитывая, что я ветеран и звезда команды», – сказал после поражения Джеймс.

«Он любит это делать. Но мне интересно, он смотрел тот же матч, что и я?» – отозвался Саша Обрадович.

Так что «Монако» как будто сделал важный шаг вперед. И при этом уехал из Литвы с грохотом публичной перебранки между лидером, который намекнул, что может уйти из клуба этим летом, и тренером, который потребовал к себе уважения во Франции (в не самый лучший для этого момент).

Посмотрим, что будет дальше.

Победитель/проигравший: зонная защита

По сути, все три игры «Финала четырех» свелись к одному: команды с огромными центровыми (Тавареш и Фалл) заперлись у себя в «краске» и проверяли, насколько компетентны снайперы у оппонента в условиях колоссальной нервозности одного матча (никто не преодолел отметку в 36%). Не то чтобы встречи получились какими-то гиперзащитными по европейским меркам, но вышло довольно однообразно. По крайней мере, совсем не так, как в радужных предтурнирных предсказаниях, в которых Майк Джеймс демонстрировал торжество иррациональности и импровизации перед системным «Олимпиакосом», а Миротич в качестве центрового маленькой пятерки нивелировал фактор Тавареша.

На эту же картинку накладывается финал Евробаскета с Гобером в той же роли у сборной Франции и вечной «зоной» у Испании.

Потому весьма уместно, что именно Тавареш и стал MVP турнира. Более символичной фигуры и представить сложно.

Не то чтобы такое однообразие обязательно говорило о кризисе идей в европейском баскетболе. Возможно, основательный фундамент под щитами как раз и создает паритет между соперниками и помогает сохранять напряжение в игре до последних секунд. И все же здесь явно больше, чем простое совпадение.

Наверное, каждый для себя решает, насколько ему это по душе.

Фото: globallookpress.com/IMAGO/Klodian Lato / Eurokinissi, IMAGO/Rokas Lukosevicius, Oscar J. Barroso

4 комментария

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Santa-Barbara
Евросезон вышел отличным, спасибо, что хоть где-то можно почитать аналитику про это.

Новый сезон обещает быть еще интереснее:

Что теперь будет с Барсой
Каким будет Эфес без Атамана
Сможет ли возродиться Пао
Вернет ли Мессина Милан в финал четырех
Что обновит Итудис на второй сезон в Фенере
Повторит ли успех Партизан

И многое другое.

Начал смотреть Евролигу, потому что НБА слишком поздно, в итоге полностью на неё перешел )
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Barsa1984
Евролига Топ...Финалы 4 просто бомба каждый год
+2
-1
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Russ Ivan
Вовремя Чачо свалил из Милана от деградировавшего мессины! Этот финал взяли старички Чачо, Юль и Руди при поддержке Тавареша и Хезони. А заслуга Матео, что не загонял их в жёсткие схемы и дал инициативу. Именно поэтому последний бросок Хезоня уступил Юлю...
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