«Даллас» проведет выставочный матч с «Реалом» осенью

Теги Даллас Turkish Airlines EuroLeague Реал НБА Лука Дончич Баскетбол

Звездный разыгрывающий «Далласа» Лука Дончич получит возможность встретиться со своей родной командой.

Матч запланирован на 10 октября в WiZink Center в Мадриде. Ранее сообщалось, что «Мавс» также посетят ОАЭ в рамках предсезонной подготовки.

Дончич начал свою профессиональную карьеру в мадридском «Реале» и отыграл три сезона за старшую команду, с 2015 по 2018 год. В мае 2018-го года Лука помог клубу победить «Фенербахче» и выиграть чемпионат Евролиги, получив звание MVP «Финала четырех».

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