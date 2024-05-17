Майк Джеймс был готов играть за Францию. Федерация отложила этот вопрос, так как рассчитывала на Эмбиида

Теги Филадельфия Turkish Airlines EuroLeague сборная Франции НБА Джоэл Эмбиид Майк Джеймс 1990 Монако Баскетбол

Майк Джеймс мог стать игроком сборной Франции.

Как сообщает L’Equipe, представители защитника «Монако» обращались в местную федерацию баскетбола с вопросом, сможет ли он выступать за национальную команду.

Федерация начала изучать эту возможность в прошлом году, но процесс был отложен из-за уверенности в том, что центровой «Сиксерс» Джоэл Эмбиид выберет Францию вместо сборной США.

После решения Эмбиида играть за США французы столкнулись с неопределенностью относительно получения самым ценным игроком Евролиги-23/24 гражданства. Процесс в итоге так и не был запущен.

Прошлым летом Джеймс также вел переговоры с Латвией по поводу выступления за национальную команды страны.

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13 комментариев
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Баскетбольные гражданства в Европе веселят еще со времен “македонца” Бо Маккалеба.
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Ответ Заварухин урабатывает Ротенберга
Баскетбольные гражданства в Европе веселят еще со времен “македонца” Бо Маккалеба.
Много кто имел в истории европейского баскетбола такие гражданства. Те же испанцы натурализовывали топов европейского баскетбола американцев Клиффорда Луйка и Брабендера еще в 70-е годы или например того же доминиканца Сибилио в 80-е годы. Кстати, во многом именно благодаря ему Барселона выиграла Кубок Сапорты в 1986 году, в финале в концовке выиграв у Жальгириса.
Многие "подсели на натурализованную иглу", в том числе и Россия знает что это такое. Последние кто ведут себя чистоплотно в этой порочной теме - академики европейского баскетбола сербы и литовцы (за литовцев правда играет натурализованный канадец родившийся в ..... Каунасе Игнас Браздейкис, который по национальности плоть от плоти литовец), но чувствую и они скоро могут сменить свой веткор мышления в этом щекотливом вопросе.
Майк Джеймс к слову в прошлом году предлагал себя латышам, но и эта гордая баскетбольная нация отказалась от одного из лучших гардов Евролиги. Почему? Гордось не позволяет.
Тем не менее, сборные которые натурализовывают игроков априори уже при всех равных имеют конкурентное преимущество, поэтому литовцы с 12 литовцами проигрывают в плей-офф испанцам с делающим разницу Брауном (набрал в том матче 28 очков), поэтому в отборе к Олимпиаде им нужно будет пройти не только Пуэрто-Рико с натурализованным Маркусом Ховардом, но и например в потенциале итальянцев с Дариусом Томпсоном или Донте Дивинченцо.....
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Ответ vaslover
Много кто имел в истории европейского баскетбола такие гражданства. Те же испанцы натурализовывали топов европейского баскетбола американцев Клиффорда Луйка и Брабендера еще в 70-е годы или например того же доминиканца Сибилио в 80-е годы. Кстати, во многом именно благодаря ему Барселона выиграла Кубок Сапорты в 1986 году, в финале в концовке выиграв у Жальгириса. Многие "подсели на натурализованную иглу", в том числе и Россия знает что это такое. Последние кто ведут себя чистоплотно в этой порочной теме - академики европейского баскетбола сербы и литовцы (за литовцев правда играет натурализованный канадец родившийся в ..... Каунасе Игнас Браздейкис, который по национальности плоть от плоти литовец), но чувствую и они скоро могут сменить свой веткор мышления в этом щекотливом вопросе. Майк Джеймс к слову в прошлом году предлагал себя латышам, но и эта гордая баскетбольная нация отказалась от одного из лучших гардов Евролиги. Почему? Гордось не позволяет. Тем не менее, сборные которые натурализовывают игроков априори уже при всех равных имеют конкурентное преимущество, поэтому литовцы с 12 литовцами проигрывают в плей-офф испанцам с делающим разницу Брауном (набрал в том матче 28 очков), поэтому в отборе к Олимпиаде им нужно будет пройти не только Пуэрто-Рико с натурализованным Маркусом Ховардом, но и например в потенциале итальянцев с Дариусом Томпсоном или Донте Дивинченцо.....
Донте закидает их из-за дуги ;)
Спасибо за экскурс в историю, Вас.
Не забудь сходить на ЦСКА-Зенит в воскресенье.
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федерация во Франции конечно молодцы... :-)
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Странно. А почему нельзя было сразу обоим сделать, даже если бы Эмбиид согласился? Или есть какие-то ограничения на количество заявок?
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Ответ vaslover
Много кто имел в истории европейского баскетбола такие гражданства. Те же испанцы натурализовывали топов европейского баскетбола американцев Клиффорда Луйка и Брабендера еще в 70-е годы или например того же доминиканца Сибилио в 80-е годы. Кстати, во многом именно благодаря ему Барселона выиграла Кубок Сапорты в 1986 году, в финале в концовке выиграв у Жальгириса. Многие "подсели на натурализованную иглу", в том числе и Россия знает что это такое. Последние кто ведут себя чистоплотно в этой порочной теме - академики европейского баскетбола сербы и литовцы (за литовцев правда играет натурализованный канадец родившийся в ..... Каунасе Игнас Браздейкис, который по национальности плоть от плоти литовец), но чувствую и они скоро могут сменить свой веткор мышления в этом щекотливом вопросе. Майк Джеймс к слову в прошлом году предлагал себя латышам, но и эта гордая баскетбольная нация отказалась от одного из лучших гардов Евролиги. Почему? Гордось не позволяет. Тем не менее, сборные которые натурализовывают игроков априори уже при всех равных имеют конкурентное преимущество, поэтому литовцы с 12 литовцами проигрывают в плей-офф испанцам с делающим разницу Брауном (набрал в том матче 28 очков), поэтому в отборе к Олимпиаде им нужно будет пройти не только Пуэрто-Рико с натурализованным Маркусом Ховардом, но и например в потенциале итальянцев с Дариусом Томпсоном или Донте Дивинченцо.....
У Ховарда маман из Пуэрто Рико. Да , играл по юношам за США, но всё же не чужой для Пуэрториканецев. Это не Браун, который даже а Испании не играл никогда. И да, у Томпсона жена итальянка.
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Ответ Заварухин урабатывает Ротенберга
Баскетбольные гражданства в Европе веселят еще со времен “македонца” Бо Маккалеба.
у нас был Холден, ЧЕ с ним выиграли, он точно там помог
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Ответ ПОХОЖЕ ЗАБАНЕННЫЙ
у нас был Холден, ЧЕ с ним выиграли, он точно там помог
Я помню, я смотрел тот финал от и до ;)
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Ответ Заварухин урабатывает Ротенберга
Донте закидает их из-за дуги ;) Спасибо за экскурс в историю, Вас. Не забудь сходить на ЦСКА-Зенит в воскресенье.
Пожалуйста.
Да, Донте может кого угодно закидать. За Литву кстати может сыграть в отборе кандидат на топ 5 драфта этого года Матас Бузялис, парень с ростом 2,08 может играть чуть ли не на позиции PG, правда он конечно больше свингмен. К чему я его упомянул? Он литовец, но родился в США. Литовская федерация пока стесняется натурализовывать американских мулатов, но пошли другим путем, ищут баскетбольных литовцев по всему миру.
В воскресенье ближе ко дню я буду смаковать бокс Усик-Фьюри, в том числе и британскую прессу, это очень вкусно.
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Ответ vaslover
Пожалуйста. Да, Донте может кого угодно закидать. За Литву кстати может сыграть в отборе кандидат на топ 5 драфта этого года Матас Бузялис, парень с ростом 2,08 может играть чуть ли не на позиции PG, правда он конечно больше свингмен. К чему я его упомянул? Он литовец, но родился в США. Литовская федерация пока стесняется натурализовывать американских мулатов, но пошли другим путем, ищут баскетбольных литовцев по всему миру. В воскресенье ближе ко дню я буду смаковать бокс Усик-Фьюри, в том числе и британскую прессу, это очень вкусно.
Да, бой обещает быть таранным. Два "непробитых" боксера сойдутся в поединке за абсолютного чемпиона по всем версиям. Фьюри уже паясничал на битве взглядов. Так и не посмотрел в сторону Усика. А тот зачем-то упорно пялился на Цыганского барона в упор. Фьюри оказывается почти на голову выше ростом.
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Ответ ПОХОЖЕ ЗАБАНЕННЫЙ
У Фпанции есть Эртель, зачем им Джеймс?))
Эртеля нет. Они не будут вызывать его, т.к. он играет в России. Для баскет федерации это пунктик — в прямом смысле.
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Ответ Плейбуки Дока Риверса
Странно. А почему нельзя было сразу обоим сделать, даже если бы Эмбиид согласился? Или есть какие-то ограничения на количество заявок?
По регламенту ФИБА можно в заявке на турнир иметь не более одного натурализованного баскетболиста. Считаю что это уже более чем достаточно, иначе международный баскетбол банально превратится в фарс.
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