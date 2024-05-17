Майк Джеймс был готов играть за Францию. Федерация отложила этот вопрос, так как рассчитывала на Эмбиида

Майк Джеймс мог стать игроком сборной Франции.

Как сообщает L’Equipe, представители защитника « » обращались в местную федерацию баскетбола с вопросом, сможет ли он выступать за национальную команду.

Федерация начала изучать эту возможность в прошлом году, но процесс был отложен из-за уверенности в том, что центровой «Сиксерс» выберет Францию вместо сборной США.

После решения Эмбиида играть за США французы столкнулись с неопределенностью относительно получения самым ценным игроком Евролиги-23/24 гражданства. Процесс в итоге так и не был запущен.

Прошлым летом также вел переговоры с Латвией по поводу выступления за национальную команды страны.