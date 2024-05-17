Майк Джеймс был готов играть за Францию. Федерация отложила этот вопрос, так как рассчитывала на Эмбиида
Майк Джеймс мог стать игроком сборной Франции.
Как сообщает L’Equipe, представители защитника «Монако» обращались в местную федерацию баскетбола с вопросом, сможет ли он выступать за национальную команду.
Федерация начала изучать эту возможность в прошлом году, но процесс был отложен из-за уверенности в том, что центровой «Сиксерс» Джоэл Эмбиид выберет Францию вместо сборной США.
После решения Эмбиида играть за США французы столкнулись с неопределенностью относительно получения самым ценным игроком Евролиги-23/24 гражданства. Процесс в итоге так и не был запущен.
Прошлым летом Джеймс также вел переговоры с Латвией по поводу выступления за национальную команды страны.
Многие "подсели на натурализованную иглу", в том числе и Россия знает что это такое. Последние кто ведут себя чистоплотно в этой порочной теме - академики европейского баскетбола сербы и литовцы (за литовцев правда играет натурализованный канадец родившийся в ..... Каунасе Игнас Браздейкис, который по национальности плоть от плоти литовец), но чувствую и они скоро могут сменить свой веткор мышления в этом щекотливом вопросе.
Майк Джеймс к слову в прошлом году предлагал себя латышам, но и эта гордая баскетбольная нация отказалась от одного из лучших гардов Евролиги. Почему? Гордось не позволяет.
Тем не менее, сборные которые натурализовывают игроков априори уже при всех равных имеют конкурентное преимущество, поэтому литовцы с 12 литовцами проигрывают в плей-офф испанцам с делающим разницу Брауном (набрал в том матче 28 очков), поэтому в отборе к Олимпиаде им нужно будет пройти не только Пуэрто-Рико с натурализованным Маркусом Ховардом, но и например в потенциале итальянцев с Дариусом Томпсоном или Донте Дивинченцо.....
Спасибо за экскурс в историю, Вас.
Не забудь сходить на ЦСКА-Зенит в воскресенье.
Да, Донте может кого угодно закидать. За Литву кстати может сыграть в отборе кандидат на топ 5 драфта этого года Матас Бузялис, парень с ростом 2,08 может играть чуть ли не на позиции PG, правда он конечно больше свингмен. К чему я его упомянул? Он литовец, но родился в США. Литовская федерация пока стесняется натурализовывать американских мулатов, но пошли другим путем, ищут баскетбольных литовцев по всему миру.
В воскресенье ближе ко дню я буду смаковать бокс Усик-Фьюри, в том числе и британскую прессу, это очень вкусно.