Семен Антонов: «Мы с «Зенитом» меняемся местами каждый матч в этой серии. Надеемся переломить эту тенденцию»

Теги ЦСКА Зенит Семен Антонов Единая лига ВТБ Баскетбол

Семен Антонов поделился мнением о полуфинальной серии Лиги ВТБ с «Зенитом».

В пятой встрече ЦСКА крупно победил в гостях – 99:73, 3-2.

– Как удалось найти себя после неудачи в четвертом матче в воскресенье?

– Если посмотреть историю этой полуфинальной серии, то мы с «Зенитом» меняемся местами каждый матч. То есть один матч одна команда доминирует, в следующем матче проигравший делает выводы, и все происходит по другому сценарию. Надеюсь, что в воскресенье мы сможем переломить эту тенденцию. Надеюсь, что будем готовы и призываю болельщиков прийти и поддержать нас дома, в «Мегаспорте».

– За счет чего можно переломить эти качели?

– Думаю, за счет характера, психологической уверенности. У меня нет четкого ответа. Эта серия непредсказуема. Вы видите, как «Зенит» на поражения реагирует, как мы реагируем. Тактически здесь сложно чем‑то удивить соперника. Здесь только характер, самодисциплина и выполнение тренерских установок на первый план выходят.

Материалы по теме

Комментарии
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий