Семен Антонов: «Мы с «Зенитом» меняемся местами каждый матч в этой серии. Надеемся переломить эту тенденцию»

Семен Антонов поделился мнением о полуфинальной серии Лиги ВТБ с «Зенитом».

В пятой встрече крупно победил в гостях – 99:73, 3-2.

– Как удалось найти себя после неудачи в четвертом матче в воскресенье?

– Если посмотреть историю этой полуфинальной серии, то мы с « » меняемся местами каждый матч. То есть один матч одна команда доминирует, в следующем матче проигравший делает выводы, и все происходит по другому сценарию. Надеюсь, что в воскресенье мы сможем переломить эту тенденцию. Надеюсь, что будем готовы и призываю болельщиков прийти и поддержать нас дома, в «Мегаспорте».

– За счет чего можно переломить эти качели?

– Думаю, за счет характера, психологической уверенности. У меня нет четкого ответа. Эта серия непредсказуема. Вы видите, как «Зенит» на поражения реагирует, как мы реагируем. Тактически здесь сложно чем‑то удивить соперника. Здесь только характер, самодисциплина и выполнение тренерских установок на первый план выходят.