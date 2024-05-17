«Миннесота» одержала самую крупную победу в плей-офф, «Денвер» потерпел самое крупное поражение

«Миннесота» разгромила «Денвер» в шестом матче – 115:70, 3-3.

«Вулвз» одержали самую крупную победу в истории клуба в плей-офф – «+45». Предыдущий рекорд был установлен в 2003 году, когда команда с Кевином Гарнеттом в составе выиграла у «Лейкерс» с разницей в 28 очков – 119:91.

Общий рекорд «Миннесоты» был установлен в 2001 году, когда «волки» разгромили «Чикаго» со счетом 127:74 («+53»).

«Наггетс» потерпели самое крупное в клубной истории поражение в плей-офф. Предыдущий антирекорд был установлен в сезоне-84/85, когда « » проиграл «Лейкерс» с разницей в 44 очка, 109:153.

Худшее поражение «Наггетс» за всю историю состоялось в 1980 году, когда команда проиграла «Бакс» с отрывом в 48 очков – 95:143.

«Тимбервулвз» за игру сделали 62 подбора, что теперь является новым рекордом клуба в плей-офф (предыдущий рекорд – 58 против «Мэверикс» в 2002 году). Общий рекорд был установлен в 2022 году (67).