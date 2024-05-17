Игрок «Никс» громко испустил газы в раздевалке перед 5-м матчем с «Пэйсерс». Это положительно сказалось на команде (Фред Кац)

Теги Индиана Нью-Йорк НБА НБА плей-офф довление Баскетбол

«Нью-Йорк» разгромил «Индиану» в 5-м матче серии – 121:91, 3-2.

По словам журналиста Фреда Каца, перед ключевой игрой серии в раздевалке «Никс» случился забавный эпизод, который расслабил команду.

«Перед игрой случилось эпическое газоиспускание, которое сильно расслабило раздевалку.

На самом деле само по себе это вообще не вызвало никакой реакции. Стояла абсолютная тишина, все взгляды устремились на того самого игрока. Тот осмотрелся и произнес с совершенно невозмутимым лицом: «Здесь явно что-то не так с трубами». И вот после этого случился настоящий взрыв смеха», – рассказал Кац.

Материалы по теме

29 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
На главную
+53
-1
+52
Джош Фарт
+37
0
+37
xз, до таких "новостей" даже speed-info и экспресс-газета не опускались
+30
-4
+26
Ответ andrushapumba
Джош Фарт
Айзея Фартенштайн!
+17
0
+17
НЙ Никс — первая команда в истории НБА, игрок которой громко испустил газы в раздевалке и команда выиграла пятый матч полуфинала восточной конференции.
+18
-2
+16
Ответ RayAllen20
На главную
Отдельной статьей бы ещё, с расследованием кто же наш герой?!
+6
0
+6
Пол Пирс в своё время тоже так хотел расслабить своих и перестарался чутка
+6
-1
+5
С этого места поподробнее, какие газы? Маркировка? Производные?
+4
0
+4
это был харт отвечаю
+6
-3
+3
Ответ andrushapumba
Джош Фарт
Джейлен Фартсон
+3
0
+3
Новости которые мы заслужили
+3
0
+3
Перед шестым надо обосраться - успех неминуемо придёт...
+3
0
+3
Ответ Mr.BadGuy
С этого места поподробнее, какие газы? Маркировка? Производные?
Газы сугубо удушливые. Производные: копченая колбаса, сыр "Волна", лимонад "Колокольчик". В раздевалку зайти невозможно - глаза режет.
+2
0
+2
теперь перед каждой игрой придется пердеть
+2
0
+2
Только что пришло оповещение об этом знаменательном событии, с пометкой "Главные новости". Вы там совсем бобо, что ли? Позорище
+1
0
+1
Харт: от всего сердца, пацаны!
0
0
0
Это лучшее, что было за очень долгое время)))))
0
0
0
Главное, чтобы это не стало новым предматчевым ритуалом)
0
0
0
Ответ Лужин
До чего странное слово "испустил".
Не испустил, а отпустил на свободу
0
0
0
ну, все - взяли на вооружение...
0
0
0
Ответ rh-creep
Айзея Фартенштайн!
Игрок с испанскими корнями, там в компании это практикуется.
0
0
0
Ответ gfif13
Перед шестым надо обосраться - успех неминуемо придёт...
Боюсь они тогда проиграют. С подливой.
0
0
0
Что называется разрядился сам и обстановку вокруг…. Нет слов, но сработало💨‼️😂
+2
-2
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий