Игрок «Никс» громко испустил газы в раздевалке перед 5-м матчем с «Пэйсерс». Это положительно сказалось на команде (Фред Кац)

«Нью-Йорк» разгромил «Индиану» в 5-м матче серии – 121:91, 3-2.

По словам журналиста Фреда Каца, перед ключевой игрой серии в раздевалке «Никс» случился забавный эпизод, который расслабил команду.

«Перед игрой случилось эпическое газоиспускание, которое сильно расслабило раздевалку.

На самом деле само по себе это вообще не вызвало никакой реакции. Стояла абсолютная тишина, все взгляды устремились на того самого игрока. Тот осмотрелся и произнес с совершенно невозмутимым лицом: «Здесь явно что-то не так с трубами». И вот после этого случился настоящий взрыв смеха», – рассказал Кац.