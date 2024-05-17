Никола Йокич объяснил, почему простоял всю четвертую четверть на ногах рядом со скамейкой «Наггетс»
«Денвер» разгромно проиграл «Миннесоте» в шестом матче – 70:115, 3-3.
Лидер «Наггетс» Никола Йокич не появлялся на площадке в четвертой четверти. Он провел ее на ногах, стоя рядом со скамейкой команды.
После игры серб объяснил, почему досматривал игру стоя.
«Чтобы сохранить тонус и поработать с тяжестями после матча», – сказал Йокич.
Самый ценный игрок НБА набрал 22 очка и 9 подборов за 36 минут.
AP Photo/Abbie Parr – Scanpix