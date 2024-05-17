Никола Йокич объяснил, почему простоял всю четвертую четверть на ногах рядом со скамейкой «Наггетс»

«Денвер» разгромно проиграл «Миннесоте» в шестом матче – 70:115, 3-3.

Лидер «Наггетс» не появлялся на площадке в четвертой четверти. Он провел ее на ногах, стоя рядом со скамейкой команды.

После игры серб объяснил, почему досматривал игру стоя.

«Чтобы сохранить тонус и поработать с тяжестями после матча», – сказал Йокич.

Самый ценный игрок набрал 22 очка и 9 подборов за 36 минут.

AP Photo/Abbie Parr – Scanpix