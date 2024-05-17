Никола Йокич объяснил, почему простоял всю четвертую четверть на ногах рядом со скамейкой «Наггетс»

Теги Денвер Миннесота НБА Баскетбол - фото НБА плей-офф Никола Йокич Баскетбол

«Денвер» разгромно проиграл «Миннесоте» в шестом матче – 70:115, 3-3.

Лидер «Наггетс» Никола Йокич не появлялся на площадке в четвертой четверти. Он провел ее на ногах, стоя рядом со скамейкой команды.

После игры серб объяснил, почему досматривал игру стоя.

«Чтобы сохранить тонус и поработать с тяжестями после матча», – сказал Йокич.

Самый ценный игрок НБА набрал 22 очка и 9 подборов за 36 минут.

AP Photo/Abbie Parr – Scanpix

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7 комментариев
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Ответ Сульшер жги!
Разозлили Колю к 7 игре. Зря
надо было сразу проиграть?)
+6
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+6
Ответ Сульшер жги!
Разозлили Колю к 7 игре. Зря
На послематчевой пресс-конференции не выглядел злым..))
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Ответ Шмаркля Изенгардов
Муравей проснулся. Вылез из под листика и направился в сторону Пня. В лесу пахло весной. Щебетали птицы, миловались пауки, в прудике русалки перебрасывались мелкими камушками. Дополз. У входа в Пень стояла стрекоза и со значением посмотрела на муравья, проговорив: "Сегодня без лошадей и выпивки"? Он нахмурился. Почему им всем в Пне это так важно? Лощади, выпивки, вчера вот нельзя было с топором. "Без"- проговорил он сквозь зубы и вошёл в Пень. Там был большой экран и трансляция 7 игры. Денвер побеждал с разницей в 17 очков. Муравей улыбнулся и начал просыпаться. В муравейнике начинался новый день и у всех было хорошее настроение. Денвер прошёл дальше.
НичЁ не понял. Он проснулся в начале повести или в конце?
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