Майкл Мэлоун: «Дэвид Адельман готов к работе главным тренером»

Теги возможные переходы Денвер Лейкерс Орландо НБА Фрэнк Вогель Майкл Мэлоун Дэвид Адельман Баскетбол

Майкл Мэлоун ожидает развития карьеры ассистента Дэвида Адельмана.

«Дэвид готов к работе главным тренером», – заявил Мэлоун. Он отметил многочисленные возможности в лиге и заявил, что Адельман уже достаточно подтвердил свою квалификацию, чтобы получить работу в одном из клубов.

Ассистент Мэлоуна является одним из кандидатов, рассматриваемых «Лейкерс» в рамках своей кампании по поиску нового главного тренера.

Адельман начал карьеру в «Денвере» в качестве тренера по развитию в 2011 году. Специалист покидал «Наггетс» на один год, чтобы поработать в качестве помощника Фрэнка Вогеля в «Орландо» в 2016 году, после чего вернулся в тренерский штаб «Денвера» и в данный момент является ведущим ассистентом Мэлоуна.

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1 комментарий
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Главное чтоб не стал козлом отпущения Леброна
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