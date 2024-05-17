Майкл Мэлоун: «Дэвид Адельман готов к работе главным тренером»

Майкл Мэлоун ожидает развития карьеры ассистента Дэвида Адельмана.

«Дэвид готов к работе главным тренером», – заявил Мэлоун. Он отметил многочисленные возможности в лиге и заявил, что Адельман уже достаточно подтвердил свою квалификацию, чтобы получить работу в одном из клубов.

Ассистент Мэлоуна является одним из кандидатов, рассматриваемых « » в рамках своей кампании по поиску нового главного тренера.

Адельман начал карьеру в « » в качестве тренера по развитию в 2011 году. Специалист покидал «Наггетс» на один год, чтобы поработать в качестве помощника в « » в 2016 году, после чего вернулся в тренерский штаб «Денвера» и в данный момент является ведущим ассистентом Мэлоуна.