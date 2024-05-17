Эксперт Джонатан Гивони: «Бронни успешно проявил себя в Чикаго. Он заставил говорить о себе как об игроке НБА»
Джонатан Гивони оценил выступление Бронни Джеймса на драфт-комбайне в Чикаго.
«Бронни успешно проявил себя на драфт-комбайне в Чикаго, это позитивная для него неделя. Джеймс поднялся в конец второго раунда в нашем драфт-прогнозе. В новой версии он будет занимать у нас 54-е место. Он далеко продвинулся с учетом того, что перед этим замыкал Топ-100.
Из общения с представителями лиги в Чикаго могу сказать, что Бронни заставил говорить о себе как об игроке НБА», – рассказал драфт-эксперт ESPN.
Уже все врачи сказали что ему можно играть, и грех не попробовать осуществить мечту к которой чувак идет всю жизнь
Не получится - ничего страшного, батя ему обеспечил уже отличную жизнь