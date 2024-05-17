Эксперт Джонатан Гивони: «Бронни успешно проявил себя в Чикаго. Он заставил говорить о себе как об игроке НБА»

Джонатан Гивони оценил выступление Бронни Джеймса на драфт-комбайне в Чикаго.

« успешно проявил себя на драфт-комбайне в Чикаго, это позитивная для него неделя. Джеймс поднялся в конец второго раунда в нашем драфт-прогнозе. В новой версии он будет занимать у нас 54-е место. Он далеко продвинулся с учетом того, что перед этим замыкал Топ-100.

Из общения с представителями лиги в Чикаго могу сказать, что Бронни заставил говорить о себе как об игроке », – рассказал драфт-эксперт ESPN.