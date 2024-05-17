Эксперт Джонатан Гивони: «Бронни успешно проявил себя в Чикаго. Он заставил говорить о себе как об игроке НБА»

Теги Леброн Джеймс НБА драфт НБА Бронни Джеймс Баскетбол

Джонатан Гивони оценил выступление Бронни Джеймса на драфт-комбайне в Чикаго.

«Бронни успешно проявил себя на драфт-комбайне в Чикаго, это позитивная для него неделя. Джеймс поднялся в конец второго раунда в нашем драфт-прогнозе. В новой версии он будет занимать у нас 54-е место. Он далеко продвинулся с учетом того, что перед этим замыкал Топ-100.

Из общения с представителями лиги в Чикаго могу сказать, что Бронни заставил говорить о себе как об игроке НБА», – рассказал драфт-эксперт ESPN.

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7 комментариев
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Хэйтерские комментарии через 3, 2, 1...
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Главная задача многих команд взять активы с ЛАЛ. Путем пика Бронни. Сейчас идет прогрев этого кейса.
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Как игрок постоянной ротации не сливающей команды - пока что нет. Как игрок, на которого не жалко потратить пик второго раунда и посмотреть, что он покажет в G-лиге - вполне потянет.
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Ответ За Валенсию с 1999
А сердечко выдержит?
Да господи, даже если будут проблемы со здоровьем, он в любой момент может завершить карьеру
Уже все врачи сказали что ему можно играть, и грех не попробовать осуществить мечту к которой чувак идет всю жизнь
Не получится - ничего страшного, батя ему обеспечил уже отличную жизнь
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Бронни и Леброн , это как Баки и Юдзиро
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