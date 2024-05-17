Мэджик Джонсон – Стефу Карри: «Классно провел время с твоей мамой на первой игре «Спаркс»
Мэджик Джонсон поздравил Стефена Карри.
Разыгрывающий «Голден Стэйт» во второй раз в карьере получил награду имени Мэджика Джонсона, которую ежегодно вручает Ассоциация профессиональных баскетбольных журналистов.
«Поздравляю Стефена Карри с завоеванием второго в карьере приза от журналистов имени Мэджика Джонсона, который вручается «игроку НБА, сочетающему превосходную игру на площадке с открытостью для прессы и болельщиков за ее пределами».
И кстати, классно провел время с твоей мамой на первой в этом сезоне игре «Спаркс», – написал Джонсон в соцсетях.