Мэджик Джонсон – Стефу Карри: «Классно провел время с твоей мамой на первой игре «Спаркс»

Мэджик Джонсон поздравил Стефена Карри.

Разыгрывающий « » во второй раз в карьере получил награду имени , которую ежегодно вручает Ассоциация профессиональных баскетбольных журналистов.

«Поздравляю Стефена Карри с завоеванием второго в карьере приза от журналистов имени Мэджика Джонсона, который вручается «игроку , сочетающему превосходную игру на площадке с открытостью для прессы и болельщиков за ее пределами».

И кстати, классно провел время с твоей мамой на первой в этом сезоне игре «Спаркс», – написал Джонсон в соцсетях.