Мэджик Джонсон – Стефу Карри: «Классно провел время с твоей мамой на первой игре «Спаркс»

Теги светская хроника Мэджик Джонсон Голден Стэйт НБА Стефен Карри Баскетбол

Мэджик Джонсон поздравил Стефена Карри.

Разыгрывающий «Голден Стэйт» во второй раз в карьере получил награду имени Мэджика Джонсона, которую ежегодно вручает Ассоциация профессиональных баскетбольных журналистов.

«Поздравляю Стефена Карри с завоеванием второго в карьере приза от журналистов имени Мэджика Джонсона, который вручается «игроку НБА, сочетающему превосходную игру на площадке с открытостью для прессы и болельщиков за ее пределами».

И кстати, классно провел время с твоей мамой на первой в этом сезоне игре «Спаркс», – написал Джонсон в соцсетях.

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3 комментария
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Сразу видно, что Мэджик из той эпохи, где шутки про маму были чем-то обыденным)
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Хочется пошутить, но не стану)
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Сначала газы в Никс, теперь Мэджик с мамкой, сегодня особенный день?
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