В первом матче финала Адриатической лиги судьи 8 раз ошиблись в пользу «Црвены Звезды»

Теги Партизан Црвена Звезда Адриатическая лига судьи Баскетбол

«Партизан» запросил официальную экспертизу работы судей после первой игры финала.

Первый матч закончился со счетом 85:82 в пользу «Црвены Звезды». Команды произвели 67 бросков со штрафной линии, 42 из них на счету победителей.

В пятницу «Партизан» огласил результаты экспертизы. 8 неверных решений оказались в пользу «Црвены Звезды», тогда как в пользу их противников арбитры ошиблись только 2 раза.

«Наибольшее количество ошибок случилось во время контактных ситуаций во время проходов к кольцу, когда можно было быть более терпеливыми и не свистеть в ситуациях, не несущих прямого влияния на игровой процесс», – заявили представители «Партизана».

Счет в финальной серии Адриатической лиги – 2-0 в пользу «Црвены Звезды».

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