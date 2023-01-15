Лука Дончич: «В основном смотрю матчи «Реала» и «Црвены Звезды»

Разыгрывающий « » недавно заявил, что смотрит матчи Евролиги чаще, чем .

Лидер «Маверикс» назвал команды, за игрой которых он чаще всего наблюдает.

«Не уверен, учусь ли я чему-то. Просто смотрю матчи, в основном «Реала» и «Црвены Звезды». Я всегда говорю, что там совсем другие правила. Очень часто в нельзя сыграть так же, как в НБА. Я просто получаю удовольствие от просмотра», – признался Дончич.

Словенский баскетболист является воспитанником мадридского « ». С 2015 по 2018 год он выступал за основную команду, вместе с которой стал чемпионом Евролиги (2018) и был признан MVP турнира.

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