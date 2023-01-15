Лука Дончич: «В основном смотрю матчи «Реала» и «Црвены Звезды»

Теги Даллас Turkish Airlines EuroLeague Црвена Звезда MTS Реал НБА Лука Дончич Баскетбол

Разыгрывающий «Далласа» Лука Дончич недавно заявил, что смотрит матчи Евролиги чаще, чем НБА.

Лидер «Маверикс» назвал команды, за игрой которых он чаще всего наблюдает.

«Не уверен, учусь ли я чему-то. Просто смотрю матчи, в основном «Реала» и «Црвены Звезды». Я всегда говорю, что там совсем другие правила. Очень часто в Евролиге нельзя сыграть так же, как в НБА. Я просто получаю удовольствие от просмотра», – признался Дончич.

Словенский баскетболист является воспитанником мадридского «Реала». С 2015 по 2018 год он выступал за основную команду, вместе с которой стал чемпионом Евролиги (2018) и был признан MVP турнира.

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2 комментария

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corazón blanco
Уверен, что Мадрид гордится, что сделали ставку на 16-летнего словенца, который помог завоевать долгожданную Евролигу, а сейчас он уже один из главных лиц НБА.
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GuillermoCoria
Эх, Лука, а как же Олимпия?
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