Энтони Эдвардс об уверенной победе в 6-м матче: «Майк Конли вернулся»

Энтони Эдвардс отдал должное Майку Конли.

Журналист: Что помогло вам так мощно ответить сегодня на три подряд поражения?

: Черт, вернулся. Вот в чем дело.

Разыгрывающий «Миннесоты» пропустил пятый матч серии из-за болей в правом ахилловом сухожилии. Конли получил травму в результате неудачного приземления на последней минуте четвертой встречи.

В шестой игре ветеран вернулся в состав, набрав 13 очков, 4 подбора и 5 передач за 31 минуту. «Вулвз» победили 115:70, 3-3.