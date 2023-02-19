Лука Дончич – о звании величайшего среди европейских игроков: «Такая вероятность существует»
Разыгрывающий «Далласа» и сборной Словении Лука Дончич во время общения с журналистами на Звездном уикенде НБА порассуждал о возможном получении негласного звания величайшего среди европейских баскетболистов.
«Такая вероятность существует.
И все же есть ребята вроде Янниса, Йокича, такие люди, как Петрович и Сабонис. Это очень сложно. Мы говорим об очень, очень хороших баскетболистах», – сказал 23-летний Дончич.
Чего только не задействуют в конкурсах данков НБА. Здесь появлялись телефонная будка, портрет, машина, мотоцикл и даже самолет
1 комментарий