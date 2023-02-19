Лука Дончич – о звании величайшего среди европейских игроков: «Такая вероятность существует»

Разыгрывающий « » и сборной Словении Лука Дончич во время общения с журналистами на Звездном уикенде НБА порассуждал о возможном получении негласного звания величайшего среди европейских баскетболистов.

«Такая вероятность существует.

И все же есть ребята вроде , , такие люди, как и . Это очень сложно. Мы говорим об очень, очень хороших баскетболистах», – сказал 23-летний Дончич.

Чего только не задействуют в конкурсах данков НБА. Здесь появлялись телефонная будка, портрет, машина, мотоцикл и даже самолет