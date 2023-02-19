Лука Дончич – о звании величайшего среди европейских игроков: «Такая вероятность существует»

Теги Даллас Turkish Airlines EuroLeague сборная Словении НБА Дражен Петрович Домантас Сабонис Яннис Адетокумбо Никола Йокич Лука Дончич Баскетбол

Разыгрывающий «Далласа» и сборной Словении Лука Дончич во время общения с журналистами на Звездном уикенде НБА порассуждал о возможном получении негласного звания величайшего среди европейских баскетболистов.

«Такая вероятность существует.

И все же есть ребята вроде Янниса, Йокича, такие люди, как Петрович и Сабонис. Это очень сложно. Мы говорим об очень, очень хороших баскетболистах», – сказал 23-летний Дончич.

Чего только не задействуют в конкурсах данков НБА. Здесь появлялись телефонная будка, портрет, машина, мотоцикл и даже самолет

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1 комментарий

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Кот Ученый
великолепный роналду номер один, ты ни чита Его светлейшеству
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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