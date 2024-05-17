Владимир Гомельский: «Лейкерс» уже два, а то и три года назад нужно было обменять Леброна»

Владимир Гомельский поделился своим мнением о ситуации в «Лейкерс».

В своей конференции эксперт написал о том, что «озерникам» следовало обменять возрастного лидера команды .

Пользователь: Получится ли в межсезонье сделать из « » команду-претендента на чемпионство? И почему они до сих пор не переманили к себе кого-нибудь из топов – и Леброн уже не тянут. В команду нужен третий, да и скамейка посильнее.

: У меня другое мнение. ЛАЛ уже два, а то и три года нужно было обменять Леброна. Дэвис еще может приносить пользу команде, если не делать из него первую скрипку. А назначить тренера виноватым во всем, не предоставив ему возможности играть хотя бы в 8 человек – это явное подтверждение того, что виноват не тренер, а менеджмент.