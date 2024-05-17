Владимир Гомельский: «Лейкерс» уже два, а то и три года назад нужно было обменять Леброна»

Теги Леброн Джеймс Лейкерс НБА Владимир Гомельский Энтони Дэвис Роб Пелинка Дарвин Хэм Баскетбол

Владимир Гомельский поделился своим мнением о ситуации в «Лейкерс».

В своей конференции эксперт написал о том, что «озерникам» следовало обменять возрастного лидера команды Леброна Джеймса.

Пользователь: Получится ли в межсезонье сделать из «Лейкерс» команду-претендента на чемпионство? И почему они до сих пор не переманили к себе кого-нибудь из топов – Дэвис и Леброн уже не тянут. В команду нужен третий, да и скамейка посильнее.

Гомельский: У меня другое мнение. ЛАЛ уже два, а то и три года нужно было обменять Леброна. Дэвис еще может приносить пользу команде, если не делать из него первую скрипку. А назначить тренера виноватым во всем, не предоставив ему возможности играть хотя бы в 8 человек – это явное подтверждение того, что виноват не тренер, а менеджмент.

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7 комментариев
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31 июля 2021, 07:50
Владимир Гомельский: «Подписание Уэстбрука – серьезное усиление для «Лейкерс»
+7
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Да кто его обменяет , он же памятник!!!😂😂
+4
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Пелинка пытается обменять Леброна.
Леброн: не твой уровень, дорогой.
+3
0
+3
ну и сказал бы об этом три года назад
+2
0
+2
Рейтинг эффективности за сезон:
1. Джокер
2. Грек
3. Шай
4. Пончич
5. Дэвис
6. ЛеБрон
Не тянут🤡🤡🤡
В топ 10 нет двух игроков из одной команды, кроме этой пары
+3
-1
+2
Ответ кот 26
Да кто его обменяет , он же памятник!!!😂😂
На мясокомбинат могли бы сдать, пока шкура еще не сильно загрубела.
0
0
0
Ответ Турбомарсоход
Пелинка пытается обменять Леброна. Леброн: не твой уровень, дорогой.
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