Владимир Гомельский: «Лейкерс» уже два, а то и три года назад нужно было обменять Леброна»
Владимир Гомельский поделился своим мнением о ситуации в «Лейкерс».
В своей конференции эксперт написал о том, что «озерникам» следовало обменять возрастного лидера команды Леброна Джеймса.
Пользователь: Получится ли в межсезонье сделать из «Лейкерс» команду-претендента на чемпионство? И почему они до сих пор не переманили к себе кого-нибудь из топов – Дэвис и Леброн уже не тянут. В команду нужен третий, да и скамейка посильнее.
Гомельский: У меня другое мнение. ЛАЛ уже два, а то и три года нужно было обменять Леброна. Дэвис еще может приносить пользу команде, если не делать из него первую скрипку. А назначить тренера виноватым во всем, не предоставив ему возможности играть хотя бы в 8 человек – это явное подтверждение того, что виноват не тренер, а менеджмент.
Владимир Гомельский: «Подписание Уэстбрука – серьезное усиление для «Лейкерс»
Леброн: не твой уровень, дорогой.
1. Джокер
2. Грек
3. Шай
4. Пончич
5. Дэвис
6. ЛеБрон
Не тянут🤡🤡🤡
В топ 10 нет двух игроков из одной команды, кроме этой пары