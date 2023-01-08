Лука Дончич: «Матчи Евролиги смотрю чаще, чем НБА»

Теги Даллас Turkish Airlines EuroLeague Реал НБА Лука Дончич Баскетбол

Звездный разыгрывающий «Мэверикс» Лука Дончич во время пресс-конференции ответил на вопрос о том, следит ли за гонкой претендентов на приз MVP сезона НБА.

«Да не особо. Я смотрю некоторые матчи НБА, но Евролигу смотрю чаще.

Но если по телевизору идет очень хороший матч НБА, я не пропущу», – заявил Дончич.

Словенец начинал профессиональную карьеру в «Реале», в составе которого стал победителем и самым ценным игроком Евролиги.

Мужик так фанател от Айверсона, что стал главным тату-мастером НБА. Теперь летает в отпуск с Дюрэнтом и сотрудничает с Jordan Brand

Какая баскетбольная статуя лучше? Джордан парит над всеми, Хаким присутствует незримо, а Шакил уничтожает щит

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5 комментариев

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carlitosway
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Ответ felix_r
в НБА её вообще нет
игры плэй офф вы видимо не смотрите
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felix_r
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Ответ Мурзин Ринат
В Европе не защита хорошая, а нападение ужасное, вот что стоит наконец-то осознать, а не делать миф что там сильные и брутальные мужики! Любая защита Нба разнесёт топовых европейцев на разы
в НБА её вообще нет
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Мурзин Ринат
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Ответ Свежий
"Выиграю эту вашу НБА и поеду нормально шпилить в европейский баскетбол с защитой", пробурчал в конце словенец.
В Европе не защита хорошая, а нападение ужасное, вот что стоит наконец-то осознать, а не делать миф что там сильные и брутальные мужики! Любая защита Нба разнесёт топовых европейцев на разы
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Станислав Шалковский
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Ответ Свежий
"Выиграю эту вашу НБА и поеду нормально шпилить в европейский баскетбол с защитой", пробурчал в конце словенец.
То есть потенциально никогда.
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Свежий
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"Выиграю эту вашу НБА и поеду нормально шпилить в европейский баскетбол с защитой", пробурчал в конце словенец.
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