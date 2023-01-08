Лука Дончич: «Матчи Евролиги смотрю чаще, чем НБА»
Звездный разыгрывающий «Мэверикс» Лука Дончич во время пресс-конференции ответил на вопрос о том, следит ли за гонкой претендентов на приз MVP сезона НБА.
«Да не особо. Я смотрю некоторые матчи НБА, но Евролигу смотрю чаще.
Но если по телевизору идет очень хороший матч НБА, я не пропущу», – заявил Дончич.
Словенец начинал профессиональную карьеру в «Реале», в составе которого стал победителем и самым ценным игроком Евролиги.
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