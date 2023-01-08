Звездный разыгрывающий «Мэверикс» во время пресс-конференции ответил на вопрос о том, следит ли за гонкой претендентов на приз MVP сезона НБА.

«Да не особо. Я смотрю некоторые матчи НБА, но Евролигу смотрю чаще.

Но если по телевизору идет очень хороший матч НБА, я не пропущу», – заявил Дончич.

Словенец начинал профессиональную карьеру в « », в составе которого стал победителем и самым ценным игроком .

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