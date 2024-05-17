Джейден Макдэниэлс: «Мы не хотели домой, не хотели завершать сезон»

Джейден Макдэниэлс подвел итоги шестого матча с «Денвером» (115:70, 3-3).

«Мы не хотели домой, не хотели завершать сезон.

Товарищи по команде верят в меня. Они передали эту уверенность и мне. Мне нужно было просто выйти и сыграть в своем стиле, сыграть в свой баскетбол.

Сегодня мы это и сделали, продлив серию на седьмой матч», – сказал форвард «Вулвз».

На счету 21 очко и 4 подбора. Его игру отметил защитник .

«Сегодня этот парень вел нас за собой.

Недавно я говорил кому-то, что в нашей команде каждый лидер. И сегодня нашим лидером был Джейден, он проявил себя в важный момент», – заявил Эдвардс.