Джейден Макдэниэлс: «Мы не хотели домой, не хотели завершать сезон»
Джейден Макдэниэлс подвел итоги шестого матча с «Денвером» (115:70, 3-3).
«Мы не хотели домой, не хотели завершать сезон.
Товарищи по команде верят в меня. Они передали эту уверенность и мне. Мне нужно было просто выйти и сыграть в своем стиле, сыграть в свой баскетбол.
Сегодня мы это и сделали, продлив серию на седьмой матч», – сказал форвард «Вулвз».
На счету Макдэниэлса 21 очко и 4 подбора. Его игру отметил защитник Энтони Эдвардс.
«Сегодня этот парень вел нас за собой.
Недавно я говорил кому-то, что в нашей команде каждый лидер. И сегодня нашим лидером был Джейден, он проявил себя в важный момент», – заявил Эдвардс.