Джейден Макдэниэлс: «Мы не хотели домой, не хотели завершать сезон»

Теги Денвер Миннесота НБА НБА плей-офф Энтони Эдвардс Джейден Макдэниэлс Баскетбол

Джейден Макдэниэлс подвел итоги шестого матча с «Денвером» (115:70, 3-3).

«Мы не хотели домой, не хотели завершать сезон.

Товарищи по команде верят в меня. Они передали эту уверенность и мне. Мне нужно было просто выйти и сыграть в своем стиле, сыграть в свой баскетбол.

Сегодня мы это и сделали, продлив серию на седьмой матч», – сказал форвард «Вулвз».

На счету Макдэниэлса 21 очко и 4 подбора. Его игру отметил защитник Энтони Эдвардс.

«Сегодня этот парень вел нас за собой.

Недавно я говорил кому-то, что в нашей команде каждый лидер. И сегодня нашим лидером был Джейден, он проявил себя в важный момент», – заявил Эдвардс.

Материалы по теме

Комментарии
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий