Джордж Карл: «Леброн Джеймс уже не суперзвезда, а Энтони Дэвис никогда ей не станет»
Джордж Карл обратился к «Лейкерс» в соцсети X.
«Дам комитету по поиску тренера «Лейкерс» бесплатный совет. Леброн Джеймс уже не суперзвезда, а Энтони Дэвис никогда ей не станет.
Теперь используйте два этих факта при обсуждении кандидатов, и, возможно, у вас получится выбрать кого-то, кто протянет дольше двух сезонов!» – заявил бывший тренер.
Это что, не суперзвезда? Кто тогда суперзвезды? Почему это выражение «и в чем он не прав» всегда заплюсовано бездумно?