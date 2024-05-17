Джордж Карл: «Леброн Джеймс уже не суперзвезда, а Энтони Дэвис никогда ей не станет»

Теги Леброн Джеймс Джордж Карл Лейкерс НБА Энтони Дэвис Баскетбол

Джордж Карл обратился к «Лейкерс» в соцсети X.

«Дам комитету по поиску тренера «Лейкерс» бесплатный совет. Леброн Джеймс уже не суперзвезда, а Энтони Дэвис никогда ей не станет.

Теперь используйте два этих факта при обсуждении кандидатов, и, возможно, у вас получится выбрать кого-то, кто протянет дольше двух сезонов!» – заявил бывший тренер.

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6 комментариев
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И в чём он не прав?
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Хоть кто-то назвал вещи своими именами
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Ответ Стэн Смит
И в чём он не прав?
У него есть перстень, 9 раз играл на МВЗ (1 МВП МВЗ), 4 раза первая сборная звезд НБА, 4 раз в сборных защиты НБА. Влияет на защиту всей команды ЛАЛ, имеет максимальный контракт, получил авансом место в топ-75 НБА.
Это что, не суперзвезда? Кто тогда суперзвезды? Почему это выражение «и в чем он не прав» всегда заплюсовано бездумно?
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Джорж , посторожнее в высказываниях , а то непременно заминусуют на спортс !😂😂
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Мне помнится Панченко называл Дэвиса тем человеком, который подвинет Джордана с №1 в истории. Неужели прогноз Панченко может не сбыться? Он же всегда так точно все прогнозировал.
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Правда в том, что Джордж Карл — не суперзвезда среди тренеров, и уже точно никогда ей не станет.
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