Джордж Карл: «Леброн Джеймс уже не суперзвезда, а Энтони Дэвис никогда ей не станет»

Джордж Карл обратился к «Лейкерс» в соцсети X.

«Дам комитету по поиску тренера « » бесплатный совет. Леброн Джеймс уже не суперзвезда, а никогда ей не станет.

Теперь используйте два этих факта при обсуждении кандидатов, и, возможно, у вас получится выбрать кого-то, кто протянет дольше двух сезонов!» – заявил бывший тренер.