Андрей Воронцевич о серии с «Локо»: «Игроки бьются, падают, дерутся, воюют за мяч»

Андрей Воронцевич оценил накал борьбы в паре УНИКС – «Локомотив-Кубань».

В четверг казанцы победили в пятом матче полуфинального противостояния Лиги ВТБ (81:78, 3-2).

«Накал страстей до последних секунд, Акун‑Перселл мог сравнять последним броском, но доводить до такой концовки не хочется. Никто не хочет уступать, поэтому игроки бьются, падают, дерутся, воюют за мяч. Никто не хочет проигрывать и сдаваться, тем эта игра и интересней.

Вся команда достойна похвалы. Джален Рэйнольдс, конечно, парень талантливый, большой, обыгрывает, но это заслуга всей команды. Его находят под кольцом, делают паузы, чтобы дать ему занять позицию, скидывают. Он и на трехочковой хорошо себя проявил. Самое главное, что и в защите играл. Если ты забиваешь 30 очков, а твоя команда проигрывает, то это не считается. Сегодня и забили, и победили. Все получилось», – сказал форвард .