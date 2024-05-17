Джамал Мюррэй повредил локоть правой руки в начале 6-го матча. Он набрал 10 очков при 4 из 18 с игры

Теги травмы Денвер Миннесота НБА НБА плей-офф Руди Гобер Джамал Мюррэй Баскетбол

Джамал Мюррэй неудачно провел шестой матч серии с «Миннесотой» (70:115, 3-3).

В начале встречи разыгрывающий «Денвера» повредил локоть правой руки в результате столкновения с центровым соперника Руди Гобером.

Мюррэй в итоге набрал 10 очков при 4 из 18 с игры за 33 минуты на площадке.

«После этого момента я так и не поймал свой ритм. Команда нуждалась во мне, но у меня не получилось.

Разочарован в себе, так как не смог дать команде то, в чем она нуждалась и то, на что я способен.

Восстановлюсь ли к седьмой игре? Надеюсь на это», – сказал Мюррэй.

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3 комментария
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Такое ощущение, что Мюррей либо перекачался перед игрой или щит специально на пару сантиметров передвинули вперёд.Постоянно в дальнюю дужку лупил
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если Мюррей выбыл на 7ю игру или даже будет играть с повреждением то можно смело квартиру на волков ставить, Йокич в одного не протянет Денвер в финал
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Ответ bionicman
если Мюррей выбыл на 7ю игру или даже будет играть с повреждением то можно смело квартиру на волков ставить, Йокич в одного не протянет Денвер в финал
Там еще Гордон и МПЖ есть
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