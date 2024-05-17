Эдриан Воджнаровски: «Говорил с Донованом Митчеллом. Он сказал, что его все устраивает в «Кливленде»

Теги Кливленд НБА Эдриан Воджнаровски Донован Митчелл Баскетбол

Эдриан Воджнаровски поделился инсайдом о Доноване Митчелле.

По словам журналиста ESPN, он пообщался с игроком «Кавальерс», которому приписывают недовольство партнерами и желание как можно скорее покинуть клуб из Кливленда.

«Сегодня я связывался с Донованом Митчеллом. И он решительно заявил мне, что никто и ничто не вызывает его недовольства в «Кливленде». Он сказал мне следующее: «Меня все устраивает в «Кавальерс». Меня все устраивало с тех самых пор, как приехал в Кливленд», – заявил Воджнаровски.

Сам Митчелл в социальных сетях отреагировал на статью в Cleveland.com, в которой говорится, что он «разочарован отсутствием у некоторых партнеров по команде зрелости, сосредоточенности, готовности к плей-офф и желания слушать»: «Меня иногда тошнит от вас».

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6 комментариев
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Надеюсь что и правда так, а еще надеюсь, что менеджмент наконец обратит внимание на не сочетаемость на площадке Донована с Гарлендом и Мобли с Аленом, за Гарленда + Алена можно получить что-то ооочень стоящее, да и пики у команды есть и потенциал в Мобли реально огромный, а Митчелл уже в этом ПО всем все доказал, короче все зависит реально от менеджмента у Кливленда на руках все карты чтобы выстроить контендер
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лучше бы тебе к Вите попробовать прорваться
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Ответ Казбек Бимбасов
Надеюсь что и правда так, а еще надеюсь, что менеджмент наконец обратит внимание на не сочетаемость на площадке Донована с Гарлендом и Мобли с Аленом, за Гарленда + Алена можно получить что-то ооочень стоящее, да и пики у команды есть и потенциал в Мобли реально огромный, а Митчелл уже в этом ПО всем все доказал, короче все зависит реально от менеджмента у Кливленда на руках все карты чтобы выстроить контендер
Гарленд + Аллен + пики = Дюрант? На месте Санс, я бы задумался.
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Ответ Казбек Бимбасов
Надеюсь что и правда так, а еще надеюсь, что менеджмент наконец обратит внимание на не сочетаемость на площадке Донована с Гарлендом и Мобли с Аленом, за Гарленда + Алена можно получить что-то ооочень стоящее, да и пики у команды есть и потенциал в Мобли реально огромный, а Митчелл уже в этом ПО всем все доказал, короче все зависит реально от менеджмента у Кливленда на руках все карты чтобы выстроить контендер
Про потенциал Мобли слышу уже 2 года, человек себе сам бросок создать за это время не научился... Он хоть одну игру вытащил за этот год?
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Ответ Владимир Тимощенко
Про потенциал Мобли слышу уже 2 года, человек себе сам бросок создать за это время не научился... Он хоть одну игру вытащил за этот год?
Ну на данный момент он уже хороший защитник, попадает свободные броски (в том числе трешки) отлично играет пик-н-ролл и видно что он еще может прибавлять и в плане физики и в навыках, разве этого мало в 22 года? Особенно учитывая то, что большие раскрываются как правило все-таки после 26
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Ответ Answer1
Гарленд + Аллен + пики = Дюрант? На месте Санс, я бы задумался.
Староват уже этот Дюрант, гарленд+аллен+пики = Яннис? Олени конечно, не согласятся, но если грек потребует, то деваться будет некуда
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