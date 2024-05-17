Эдриан Воджнаровски: «Говорил с Донованом Митчеллом. Он сказал, что его все устраивает в «Кливленде»

Эдриан Воджнаровски поделился инсайдом о Доноване Митчелле.

По словам журналиста ESPN, он пообщался с игроком «Кавальерс», которому приписывают недовольство партнерами и желание как можно скорее покинуть клуб из .

«Сегодня я связывался с . И он решительно заявил мне, что никто и ничто не вызывает его недовольства в «Кливленде». Он сказал мне следующее: «Меня все устраивает в «Кавальерс». Меня все устраивало с тех самых пор, как приехал в Кливленд», – заявил .

Сам Митчелл в социальных сетях отреагировал на статью в Cleveland.com, в которой говорится, что он «разочарован отсутствием у некоторых партнеров по команде зрелости, сосредоточенности, готовности к плей-офф и желания слушать»: «Меня иногда тошнит от вас».