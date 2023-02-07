Леброн – король мемов: потребность привирать, пантомима имени Джей Ара Смита, пропажа волос, слезы и умирание

Неловкие моменты, когда Король оказывался голым.

Как и карьера Леброна, мемы с его участием претерпели множество метаморфоз. За 20 лет пребывания в НБА они варьировались от убийственных до жизнеутверждающих, от откровенно оскорбительных до просто нелепых.

Неизменным оставалось лишь их количество.

Леброн всегда был в центре внимания, а мемы с его фото и цитатами всегда были востребованы. Так что, если бы имелась возможность подсчитать общее количество забавных картинок, к которым Леброн имел прямое или опосредованное отношение, не исключено, что и на этом поприще баскетболист установил какой-нибудь рекорд. За неимением суперкомпьютера и продвинутых математических методик вспомним наиболее популярные мемы с участием Леброна.

Леброн и ложь без причины

Может ли ложь стать мемом?

Конечно, особенно если ее автор последователен и беспечен в своих высказываниях. Собственно, подобные перлы сложно назвать большой ложью, скорее, это маленькая ложка несуразицы в бочке с большим количеством тривиальных комментариев и заявлений, которых хватает на любых интервью и пресс-конференциях. И от этого потешные огрехи Леброна кажутся еще смешнее.

Первым из таких стала тирада Джеймса о том, что он предвидел рекордное 81 очко Кобе Брайанта в матче против «Торонто».

«Еще до того, как игра началась, я сказал, что Кобе наберет 70 очков. Не знаю, что побудило меня сказать это. Со мной были мои друзья, и они такие: «Хм… Окей». А когда он набрал 70, я сказал: «Он вполне может набрать и 80», – заявил Джеймс в интервью.

Чем руководствовался Леброн при оглашении своих пророческих талантов, неясно, но интернет-тролли мгновенно ухватились за эту фразу и породили целую серию уморительных интерпретаций, которые в 2022-м получили новую жизнь.

Причина? Очередной неаккуратный комментарий Леброна. На этот раз Джеймс высказался о своих музыкальных предпочтениях.

«Я слушал группу Migos еще в 2010-м, когда играл за «Майами». Тогда о них еще никто не слышал. Парни все время ругались на меня за то, что я ставил музыку Migos в раздевалке. Я же твердил им: «Пацаны, говорю вам, эта группа будет разрывать чарты. Скоро о них будут говорить все», – упомянул Леброн в ходе соболезнований по поводу ухода из жизни одного из участников группы Takeoff.

Вполне рядовое заявление, только как Джеймс мог слушать Migos в 2010-м, если их дебютный микстейп «Juug Season» вышел 11 августа 2011-го?

При желании можно предположить: например, рэперы посылали ему черновые записи, или микстейп подогнал кто-нибудь из друзей.

Так или иначе, но ляп Джеймса, озвученный в 2022-м году, вернул к жизни историю про Кобе, что в свою очередь открыло ящик Пандоры.

«Вообще-то я сконектился с Дюрэнтом по фэйстайму перед седьмой игрой с «Бакс». Спросил: «А эти кроссовки не слишком велики?» Он сказал мне не волноваться, но в тот вечер у меня был тревожное чувство насчет его обуви».

«Честно говоря, я помню утро в Англии, когда «Титаник» выходил из порта. Я должен был плыть на том корабле. Они еще называли его непотопляемым. Но я почувствовал что-то неладное и решил отказаться».

«Помню, я внимательно наблюдал за игрой Джоэла Эмбиида, когда он выступал за команду университета Канзас. Он был великолепен. Я еще тогда сказал Марио Чалмерсу: «13 ноября, 2022 года этот парень наберет 59 очков, 11 подборов, 8 передач. Вот прям чувствую, так и будет».

Эти и подобные им твиты заполонили интернет: каждый норовил высказаться о Леброне-прорицателе.

А со временем в эту же категорию угодил и Леброн-интеллектуал, когда журналисты углядели одну интересную закономерность. Джеймс часто публиковал фото с книгами наперевес. Чаще всего это были различные труды борцов за права афроамериканцев: Малкольм-Икс, Мартин Лютер Кинг, Хьюи Ньютон и так далее. Все эти фото объединяло одно: Леброн неизменно находился на начальной стадии чтения. И когда Джеймса дернуло явиться на пресс-конференцию с книжкой Малькольма Икс, естественно, нашлись те, кто захотел услышать от игрока обстоятельную рецензию ну или хотя бы узнать о впечатлениях от прочитанного. Тем более, что с некоторыми книгами реформатора его видели ранее.

«Ааа, ну, я начал читать эту книгу совсем недавно. До этого читал только выдержки и заметки. Это первая его книга, которую я читаю. Пока лишь могу сказать, что он был очень умным человеком. Очень, очень, очень умным человеком. Его речи в 60-х актуальны и сегодня. Он говорил, что общество будет пытаться подчинить себе темнокожих, лишить их возможности думать, что и они могут стать королями и королевами. Очень был образованный джентльмен», – отстреливался Леброн общими формулировками.

Подобных моментов – от неспособности выбрать любимую сцену «Крестного отца», будучи якобы страстным фанатом, до убеждения Питера Крауча в том, что он с детства за «Ливерпуль» – ему тут же припомнили немало.

Сами по себе подобные привирания вполне невинны. Едва ли есть смысл упрекать профессионального спортсмена в незнании, скажем, придворного французского этикета XVII века. Просто когда человек столь неуклюже камуфлирует свою некомпетентность, это вызывает улыбку.

Особенно в тех случаях, когда он может просто честно сказать «не знаю». Ведь никто не идеален.

Но почему-то Леброн не может себя сдержать. Естественно, в полном соответствии со всеобщими ожиданиями не так давно он изрек: «Я всегда был человеком, который ориентируется на передачу. Никогда в жизни и не думал о рекорде результативности».

Конечно, именно с таким пофигистичным отношением и бьются вечные рекорды.

Плачущий Леброн

Мемы с плачущим Леброном – отдельная история, поскольку каждый из них отсылает к определенной категории проблем, с которыми так или иначе сталкивался форвард.

На протяжении 20 сезонов в НБА Джеймс неустанно «плакал» по поводу раннего облысения, никудышных партнеров, раннего вылета из плей-офф, путаных связей своей мамы и Делонте Уэста. И все из-за фото, сделанного на ранней стадии его карьеры.

Конкретный момент и причина подобного выражения лица затерялся под толщей времени.

Но, как известно, новое – это хорошо забытое старое, и после того как «Кливленд» выиграл чемпионство в 2016 году, разрыдавшийся на плече у Кевина Лава Леброн вновь попал в тренды интернета.

А все началось с поста пользователя по имени Росс Боулен, который всего-то запостил фото Джеймса с подписью «Вот оно. Это фото, которое станет мемом плачущего Леброна». Поскольку к тому моменту уже завирусился мем с плачущим Майклом Джорданом, то цепная реакция последовала незамедлительно. За первые 48 часов пост Боулена удостоился 5200 лайков и 3200 раз попал в ретвиты.

Голову плачущего Джеймса помещали в антураж сериала «Игра престолов», плачущего Леброна заставляли обниматься с плачущим Джорданом. Спустя пару дней официальный аккаунт шоу Good Morning America запостил у себя опрос на тему, достоин ли плачущий Леброн войти в список таких легендарных мемов, как плачущий Джордан, попивающий чаек лягушонок Кермит и человек в маске из фильма с Джимом Керри. Похожие опросы стали проводить и другие издания, а вскоре отдельные публикации про мем выкатили издания типа Cosmopolitan, Vice, Complex, US Weekly и другие.

Интересно, что в такой ситуации делали хейтеры Джеймса – смеялись или плакали?

Леброн и его волосы

Это база: если не знаешь, как уколоть Леброна или его фанатов, сооруди мем про облысение.

Какое-то конкретное фото в данном случае не имеет значения. В сети можно найти массу фотографий с неудачным (для Леброна) ракурсом, совершенно четко обозначающим наличие проблемы. И все же на ранних стадиях карьеры Леброна подобные упреки жалили больнее, а самым остроумным мемом была отсылка к его хэдбэнду, скрывающему линию волос.

Кто ж тогда знал, что к своему двадцатому сезону Леброн титаническими усилиями сохранит некое подобие волосяного покрова.

Леброн и его любимая комбинация

Леброн тут, в общем-то, идет прицепом, поскольку, застукай фотоохотники за таким делом любого другого баскетболиста, эффект был бы тем же.

Джеймс еще в самом начале карьеры часто попадал в объектив в связи со всевозможными физиологически-косметическими процессами. Например, он сам признавался, что ему стоило огромных трудов бросить грызть ногти.

«Ветераны говорили, что это не только негигиенично, но и выдает нервозность. Жидрунас Илгаускас сказал мне: «Леброн, язык жестов и тела – важный аспект. Учись управлять им. Ты не должен позволять соперникам заподозрить, что нервничаешь или наоборот расслаблен. Это НБА, здесь все время надо быть начеку». Мне было непросто, но я избавился от этой мерзкой привычки», – рассказывал Леброн в интервью Slam.

В случае с этим мемом Илгаускаса, видимо, не оказалось поблизости, так что Джеймс посредством языка тела дал понять, что его самая любимая комбинация – пик-н-ролл (pick-n-roll, можно перевести с английского как – выбирай и скатывай)

Леброн и его таланты

Кто сказал, что мемом может быть сугубо изображение? Фраза, предопределившая переход Леброна в «Майами», стала именно такой.

География перемещения талантов Леброна мгновенно стала воистину интернациональной.

Согласно интернет-хохмарям, Джеймс перевозил свои таланты в Германию, Пекин, Судан, «команду, где много звезд, которые все зарешают в четвертой четверти» и так далее и так далее.

Одна из самых занятных вариаций на тему – фото молодого Леброна с кустистым афро на голове и подписью «Леброн Джеймс. До того, как его волосы переехали куда-то еще».

Самое смешное в этом и то, что саму фразу Леброн заимствовал – у Кобе Брайанта, над которым тоже потешались, даже несмотря на то, что он ее произносил, будучи школьником, а не 26-летним гражданином.

Леброн и считалочка

Продолжение заданного Леброном вектора. Презентация «Хитлс» была сродни кинопремьере каких-нибудь комиксов Marvel: много света, шума, пыли в глаза, а главное, обещаний. Кульминацией стал захмелевший от масштаба всего происходящего Леброн, нараспев произносящий количество титулов, который «Хит» должны были взять где-то вот уже послезавтра.

Изобретателям мемов пришлось почти год ерзать на стульях в ожидании чемпионата и первого похода «Майами» за титулом. Поэтому после того как «Хит» уступил в финале «Далласу», можно было не рассчитывать на поблажки от интернет-сообщества.

«Мне необходимо не два, не три, не пять, не семь, не восемь звездных игроков, чтобы выиграть титул».

«Леброн, ты сказал: «Не два, не три, не пять, не семь, не восемь титулов». Детектор лжи засвидетельствовал, что это неправда».

Тем не менее, с «Хит» у Леброна связано много хорошего. И речь не только о чемпионских титулах, но и о мемах.

Леброн и его пропажа

Собственно, тут все составляющие на поверхности. Первый опыт захода с «Майами» в финал оказался для Джеймса душераздирающим. При счете 2-2 в серии пятый матч против «Далласа» во многом определял не только преимущество в серии, но и вероятного чемпиона. Все глаза были устремлены на Леброна, а тот в свою очередь набрал 17 очков, 2 из которых пришлись на решающую четвертую четверть.

После этого по соцсетям пошли гулять фото, напоминающие листовки о пропаже. В них на полном серьезе говорилось о том, что Джеймс должен был встретиться со своими одноклубниками перед четвертой четвертью, но бесследно исчез. Звонить предлагалось по телефону 1-800-HE DONE-QUIT. Интересно, принимались ли звонки.

Леброн и его улыбочка

Ирония над собой – почти всегда выигрышная позиция, и Леброн понял это только после того, как оказался в «Майами». Еще одна из многочисленных причин полагать, что именно «Хит» – важнейшая из команд Джеймса в НБА. Обилие больших и опытных игроков, готовых как взять на себя часть работы, так и уступить ее Леброну, сделало его более расслабленным и приземленным. Воплощением этого успокоения стала гримаса, посредством которой Джеймс спамил интервью своих одноклубников.

Выражение известное как «Lolbron» или «Lelbron» мгновенно стало популярным. С подобной физией Джеймс оказался на странице кулинарного блога The Crave в компании Дуэйна Уэйда, Криса Боша и парочки шеф-поваров. Гримаса стала одним из постоянных атрибутов обитателей Reddit и, к слову, часто фигурировала в рассуждениях на тему «Какой Леброн самый лучший». Как оказалось, для многих лучший Леброн был не с волосами или без, не с чемпионскими перстнями или без оных, а ироничный и веселый.

Леброн и Harlem Shake

Добавить к уже сказанному тут особо нечего. Когда у тебя на руках такой роскошный материал, сделать годный мем не сложно. Причем не только про Леброна Джеймса.

Леброн и дуновение Лэнса Стивенсона

Леброн становился центральным персонажем мемов, даже не будучи их инициатором. Ярчайший пример – миниатюра, премьера которой состоялась 28 мая 2014 года в 5 игре финала Восточной конференции. Известный своими экстравагантными выходками защитник «Пэйсерс» Лэнс Стивенсон решил, что поток воздуха, вдохновенно направленный в ухо Леброна, станет наиболее действенным средством при обороне игрока.

И пусть серию «Индиана» проиграла (2-4), конкретно в том матче «иноходцы» перебегали соперников со счетом 93:90, а значит, догадки Стивенсона были не безосновательны. Другое дело, что не напиши я счет, этого бы никто не заметил, в отличие от мема с участием такого утонченного дуэта.

После матча скабрезный блог Terez Owens мгновенно опубликовал фото Стивенсона, выпускающего в ухо Джеймса кольца дыма.

Начало было положено.

Стивенсон дул на все что угодно: платья, свечи, Пизанскую башню. Но самыми трогательными и яркими все равно получались мемы с участием Леброна.

Леброн и мальчик

Я затрудняюсь выдвинуть жизнеспособную версию того, за счет чего мем про Леброна Джеймса без Леброна Джеймса стал таким популярным. Но факт остается фактом, короткое видео с участием 6-летнего Терранса Джексона, раз за разом произносящего имя Леброна, взорвало интернет. Короткий ролик был опубликован в 2014-м на сайте Vine и до конца платформы в 2017-м стабильно наматывал миллионные просмотры. В моменте парень стал настолько популярным, что его пригласили на матч его любимых «Сакраменто Кингс» (вообразите, фаворитом паренька был Бен Маклемор) против «Кэвальерс» только для того, чтобы он представил Леброна.

Вот что значит говорящее имя, особенно если произносишь его с таким прононсом.

Леброн-механик

Выдающийся мем, в популяризации которого Джеймс принял самое непосредственное участие. И дело даже не в коротеньком интервью, в котором он после перехода из «Хит» в «Кэвз» рефлексировал по поводу времени, проведенному в «Майами». Облаченный в дюрагу Леброн стал удобной мишенью для изображения типичного представителя гетто. Через три дня после публикации интервью пользователь твиттера с ником @TankTopPapi опубликовал фото Джеймса с парой сигарет, в образе механика, с подписью «Может, проблема в зажигании, может, в аккумуляторе. В любом случае я смогу это пофиксить за 200 долларов».

На следующий день Леброн разместил скриншот твита у себя в соцсетях, где мем сразу же набрал 267 тысяч лайков. Спортивные сайты, такие как SB Nation и FOX Sports, принялись заигрывать с содержанием, сменив смысл в пользу безразличия Джеймса в отношении соперников.

Позже журналист USA Today подметил, что в 2018-м Леброн буквально воспроизвел мем живьем, когда сказал: «Для меня не важно, захожу я в плей-офф с шестого места, третьего, второго. В любом случае первый матч будет тяжелым для соперника».

Ультимативное содержание мема, вкупе с простоватым выражением лица и аляповатыми сигаретами обессмертили мем, сделав его самым уморительным и непосредственным доказательством доминации Леброна.

Леброн и Джей Ар Смит

Величие как оно есть. Если чемпионство в 2016-м – главный трофей в карьере Джеймса, то это самый канонический мем в его исполнении.

31 мая 2018-го в первой игре финальной серии при счете 107:107 за 4,5 секунды до конца четвертой четверти Джей Ар Смит исполнил Джей Ара Смита. Взяв подбор в нападении рядом с кольцом соперника, он не только не атаковал, но и ломанулся к центру площадки как ошпаренный.

Впоследствии было несколько версий его поступка: Смит думал, что «Кэвз» ведут в счете, или рассчитывал, что команда возьмет тайм-аут – но правильная версия была одна, и она заключается в том, что речь идет о Джей Аре Смите. Именно поэтому он поступил так, а не иначе, поэтому игра перекочевала в овертайм, где «Кэвз» уступили «Уорриорс» – 124:112. И никто не находился в таком исступлении, как Леброн, который набрал в той встрече 51 очко.

Весь вопрос был только в том, кто успеет первым запостить фото негодующего Джеймса. Первым оказался пользователь с ником @its_whitney, и только вслед за ним упражняться в остроумии начали Sports Illustrated, BuzzFeed, Business Insider и многие другие.

Отчаяние и непонимание еще никогда не выглядели столь заливисто смешно.

Леброн и его три титула

Точно так же как успехи Леброна связывают с его звездными партнерами по чемпионским командам, так и мем о трех титулах связал этапы карьеры Джеймса в «Хит» и «Кэвальерс».

В основу легло фото Леброна, которого уносят с площадки. Джеймс травмировался в четвертой игре финальной серии-2012 против «Тандер». В итоге он вернулся на площадку, а «Хит» взяли серию 4-1. Четыре года снимок пылился в архивах, пока чемпионство-2016 не дало ему вторую жизнь. Решающее попадание Кайри в очередной раз дало повод усомниться в самостоятельности величия Джеймса, и тогда на свет появился мем «Три чемпионства в двух словах».

Красноречивее и не скажешь.

Леброн и тако

После того как Леброн перебрался в Лос-Анджелес, все его начинания стали носить еще более коммерческий характер. Вирусные видео не стали исключением. В самом успешном из них Леброн воспевал оду вторнику – особому дню в семейном рационе, когда все семейство Джеймсов поглощало тако. Мексиканский акцент, юмор и вовлеченность семьи быстро сделали ролик не только популярным, но и регулярным.

В какой-то момент Леброн даже решил запатентовать фразу и сделать ее торговой маркой. Но в палате патентов ему отказали, сославшись на то, что это не фирменный знак, а набор общедоступных фраз, которые в том или ином порядке используются повсеместно.

Судя по всему, горевал Леброн недолго, ведь ролики время от время появляются в его соцсетях и по сей день.

Умирающий Леброн

В Америке нет обыкновения называть каждого, перевалившего 36-летний рубеж, «дедом». Однако и там слухи о том, что гонку у времени выиграть невозможно, носят особенно упорный характер, и Джеймс, как кажется, получает некоторое удовольствие от заигрывания с этой темой.

Будучи игроком «Лейкерс», Леброн неоднократно «умирал» – иногда в меру скромных актерских талантов притворялся...

иногда выглядел так, что его можно было принять за натуральный труп.

Не говоря уже о том, что в Лос-Анджелесе Джеймса называют «Королем сна» – уже невозможно подсчитать количество раз, когда форвард разваливался на паркете в самых разных позах.

Чего только не сделаешь ради того, чтобы убедить хозяйку клуба обменять злосчастные пики на дополнительную помощь, которая так бы пригодилась старым и убогим. В такой безнадежной ситуации в ход идут даже мемасики.

***

Остается только надеяться, что грядущее свержение Карима с трона главного бомбардира НБА вновь подарит нам какой-нибудь мем или вирусный ролик, соответствующий масштабам поступка. Главное только не пережать с пафосом и помнить о самоиронии. Судя по тому меметичному представлению, что Леброн выдал в концовке игры с «Бостоном», на этом фронте он еще не сказал последнего слова.