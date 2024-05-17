Никола Йокич: «Вулвз» надрали нам задницу. Они были лучше нас каждую секунду игры»

Теги Денвер Миннесота НБА НБА плей-офф Никола Йокич Баскетбол

Никола Йокич отреагировал на разгром от «Миннесоты» в шестом матче.

После игры журналистка спросила, что действующий MVP имел в виду, когда сказал об «отличном поражении» команды («-45»).

«Они надрали нам задницу. Они были лучше нас каждую секунду игры. Мы должны принять это. И постараться быть лучше в следующий раз.

Не каждый день проигрываешь 45 очков. Нужно принять это. У меня все нормально с этим», – сказал центровой «Наггетс».

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7 комментариев
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Там дальше огонь был)
Мы выдали рывок 9-2 и тогда будущее Миннейсоты не казалось таким ясным)))
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Ответ pele_kan
может хватит уже надирать друг друг задницу, а просто показать красивый содержательный баскет с борьбой ради разнообразия?
Они и показывают суперский баскет. Одна из лучших серий в последние годы. И самое главное, хер угадаешь, кто пройдет дальше
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Просто кто-то раньше времени расслабил булки, пока еще серия и плей-офф не закончились
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Команды равные и знают об этом, поэтому играю по схеме выиграли, отдохнули. Настроены на долгую борьбу.
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Ответ ironboy
Они и показывают суперский баскет. Одна из лучших серий в последние годы. И самое главное, хер угадаешь, кто пройдет дальше
Сама серия крута в плане интриги и уровня команд, но каждый матч в отдельности - спорно. Что-то похожее на клатч было только в первой игре
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