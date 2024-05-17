Никола Йокич: «Вулвз» надрали нам задницу. Они были лучше нас каждую секунду игры»

Никола Йокич отреагировал на разгром от «Миннесоты» в шестом матче.

После игры журналистка спросила, что действующий MVP имел в виду, когда сказал об «отличном поражении» команды («-45»).

«Они надрали нам задницу. Они были лучше нас каждую секунду игры. Мы должны принять это. И постараться быть лучше в следующий раз.

Не каждый день проигрываешь 45 очков. Нужно принять это. У меня все нормально с этим», – сказал центровой «Наггетс».