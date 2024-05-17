Чемпионат Турции. Плей-офф. 1/4 финала. «Тюрк Телеком» – «Анадолу Эфес», «Галатасарай» примет «Каршияку»
Сегодня продолжится плей-офф турецкой лиги.
«Тюрк Телеком» сыграет с «Анадолу Эфесом», «Галатасарай» примет «Каршияку».
Чемпионат Турции
Плей-офф
1/4 финала (до двух побед)
Вторые матчи
- Дата проведения
- 17 мая, 18.00, «Ankara Arena»
«Анадолу Эфес» ведет в серии – 1-0
- Дата проведения
- 17 мая, 20.30, «Синан Эрдем Доум»
«Галатасарай» ведет в серии – 1-0
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.