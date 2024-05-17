«Продолжаем давить». Энтони Эдвардс мотивировал игроков «Миннесоты» во время тайм-аута

Энтони Эдвардс мотивировал игроков «Миннесоты» во время тайм-аута .

«Вулвз» захватили лидерство уже по итогам стартовой 12-минутки (31:14) шестого матча серии против « ». Во время одного из тайм-аутов 22-летний защитник призвал одноклубников не расслабляться.

«Это именно то, о чем я недавно говорил. Мы вырываемся вперед и успокаиваемся. Продолжаем давить!» – сказал .

В четверг « » одержала уверенную победу – 115:70, 3-3.