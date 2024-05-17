«Продолжаем давить». Энтони Эдвардс мотивировал игроков «Миннесоты» во время тайм-аута

Теги Денвер Миннесота НБА Баскетбол - видео НБА плей-офф Энтони Эдвардс Баскетбол

Энтони Эдвардс мотивировал игроков «Миннесоты» во время тайм-аута .

«Вулвз» захватили лидерство уже по итогам стартовой 12-минутки (31:14) шестого матча серии против «Денвера». Во время одного из тайм-аутов 22-летний защитник призвал одноклубников не расслабляться.

«Это именно то, о чем я недавно говорил. Мы вырываемся вперед и успокаиваемся. Продолжаем давить!» – сказал Эдвардс

В четверг «Миннесота» одержала уверенную победу – 115:70, 3-3.

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3 комментария
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Ант сегодня ночью настолько заряженным на игру вышел, что, когда я положил телефон рядом с монитором во время игры, он начал заряжаться)
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Раздавил как клопа дутого мвп. Вот кто тру мпв!
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Йокич иди поплачь к свои сестрам, обидели пухленького
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