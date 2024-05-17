«Лейкерс» не заинтересованы в обмене Энтони Дэвиса на Кевина Дюрэнта (Брайан Уиндхорст)

Теги Лейкерс Финикс НБА Кевин Дюрэнт Энтони Дэвис Брайан Уиндхорст Баскетбол

«Лейкерс» не станут обменивать Энтони Дэвиса на Кевина Дюрэнта.

По словам инсайдера ESPN Брайана Уиндхорста, вариант с усилением состава «озерников» за счет приобретения форварда «Санз» крайне маловероятен.

«У «Финикса» переполнена платежка, так что единственный обмен, который работает – это Энтони Дэвис. Но «Лейкерс» говорят «нет». Разговор окончен», – сказал журналист.

«Санз» провели неудачный сезон, вылетев в первом раунде плей-офф. В лиге говорят о том, что Дюрэнт ведет себя отстраненно от команды и недоволен своей ролью в атаке.

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8 комментариев
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ну ладно, если не заинтересованы в КД, так уж и быть, давайте на Била. Как от сердца отрываем.
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Ответ mmike
А давайте проголосуем. Интересный же вопрос. КД на АД без доплат. Кто первым скажет нет - Финикс или ЛАЛ?
Букер, потому что двух звездных травматов он не потянет
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+6
А давайте проголосуем. Интересный же вопрос. КД на АД без доплат. Кто первым скажет нет - Финикс или ЛАЛ?
+2
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My new chapter
+1
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сам придумал, сам опроверг
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Чушь какая, еще на суповой набор с пиками можно, но Дэвис самим нужен.
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Лэйкерс заинтересованы в обмене Дюранта только на Хатимуру, Худ-Шафино, мешок картошки и пару бутылок пива.
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Кеша расстроен. Утешьте Кешу обменом в настоящий контендер. ;)
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