«Лейкерс» не заинтересованы в обмене Энтони Дэвиса на Кевина Дюрэнта (Брайан Уиндхорст)
«Лейкерс» не станут обменивать Энтони Дэвиса на Кевина Дюрэнта.
По словам инсайдера ESPN Брайана Уиндхорста, вариант с усилением состава «озерников» за счет приобретения форварда «Санз» крайне маловероятен.
«У «Финикса» переполнена платежка, так что единственный обмен, который работает – это Энтони Дэвис. Но «Лейкерс» говорят «нет». Разговор окончен», – сказал журналист.
«Санз» провели неудачный сезон, вылетев в первом раунде плей-офф. В лиге говорят о том, что Дюрэнт ведет себя отстраненно от команды и недоволен своей ролью в атаке.