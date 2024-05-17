«Лейкерс» не заинтересованы в обмене Энтони Дэвиса на Кевина Дюрэнта (Брайан Уиндхорст)

«Лейкерс» не станут обменивать Энтони Дэвиса на Кевина Дюрэнта.

По словам инсайдера ESPN Брайана Уиндхорста, вариант с усилением состава «озерников» за счет приобретения форварда «Санз» крайне маловероятен.

«У « » переполнена платежка, так что единственный обмен, который работает – это . Но « » говорят «нет». Разговор окончен», – сказал журналист.

«Санз» провели неудачный сезон, вылетев в первом раунде плей-офф. В лиге говорят о том, что ведет себя отстраненно от команды и недоволен своей ролью в атаке.