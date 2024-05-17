«Миннесота» сокрушила «Денвер» с разницей «+45». Это второй результат для команды, которая находится на грани вылета

Теги Денвер Миннесота НБА НБА плей-офф Баскетбол

«Миннесота» сокрушила «Денвер» с разницей «+45» в 6-м матче при 2-3 в серии.

Это второй результат для команды, которая находится на грани вылета из плей-офф. Рекорд установили «Миннеаполис Лейкерс» в 1956 году, которые в аналогичной ситуации разгромили «Сэнт-Луис» – «+58».

«Вулвз» также одержали самую крупную победу в матче плей-офф НБА с 2015 года, когда «Чикаго» обыграл «Милуоки» с разницей в 54 очка.

«Миннесота» в четверг победила со счетом 115:70.

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14 комментариев
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Ох, и жаркое воскресенье намечается🔥🔥
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Ответ Maski
не самый смотрибельный матч. но какая же кайфовая серия!
Кайфовая если игры не смотреть. Пять из шести матчей на данный момент можно было выключать после третьей четверти
+6
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Ответ Учительгода2020
Эпический разгром после начала 9-2 в пользу Денвера. Не то, чтобы это все изменило, но при 9-9 или 9-11 (после мощного данка Таунса) надо было брать тайм-аут и делать замены.
Не зря же ты «учитель года», раз все знаешь когда и как действовать тренерам в командах НБА)
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Ну, не получилось. Просто прекратили играть в какой-то момент.
+2
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не самый смотрибельный матч. но какая же кайфовая серия!
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Во второй игре Миннесота выиграла с разницей в 26 очков. В третьей Денвер ответил и привез 27 очков.
Ни на что не намекаю, просто информация к размышлению.
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Помнится, в эпохальной серии Кавс ГСВ 2016 года чуть ли не ноль близких концовок было за шесть первых матчей и парочку просто чудовищных выносов. При этом серия дошла до седьмой игры, а что было в седьмой - все помнят
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https://www.youtube.com/watch?v=ksRVC_UAYyA
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Да, неожиданный результат. Тем более что, судя по статистике, Миннесота тоже выдала не лучшую свою игру.
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А потом будут говорить про слабый Восток, потому что там в ПО бывают разгромные счеты.
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Ответ Александр Кучерявый
В 7м будет с точностью наоборот
Внатуре кучерявый
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