«Миннесота» сокрушила «Денвер» с разницей «+45». Это второй результат для команды, которая находится на грани вылета

«Миннесота» сокрушила «Денвер» с разницей «+45» в 6-м матче при 2-3 в серии.

Это второй результат для команды, которая находится на грани вылета из плей-офф. Рекорд установили «Миннеаполис Лейкерс» в 1956 году, которые в аналогичной ситуации разгромили «Сэнт-Луис» – «+58».

«Вулвз» также одержали самую крупную победу в матче плей-офф с 2015 года, когда «Чикаго» обыграл «Милуоки» с разницей в 54 очка.

« » в четверг победила со счетом 115:70.