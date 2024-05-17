Майкл Мэлоун: «Мы должны лучше подготовиться и настроиться перед седьмым матчем»

Майкл Мэлоун назвал важную причину неудачи «Денвера» в 6-м матче с «Миннесотой».

По словам главного тренера «Наггетс», он надеется, что команда подойдет к 7-й встрече противостояния с совсем другим настроем.

«Мы должны лучше подготовиться и настроиться перед седьмым матчем. Это очень важно. И это два самых главных слова в спорте – седьмой матч. Все случится на глазах у потрясающих болельщиков в .

Мы должны быть готовы и играть так, как мы играли в трех матчах перед сегодняшней встречей», – сказал .