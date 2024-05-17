Джейлен Браун: «С возрастом начинаешь принимать эту роль злодея»

Теги Бостон НБА Джейлен Браун Баскетбол

Джейлен Браун заявил, что спокойно относится к тому, как его воспринимают.

По словам баскетболиста, он готов принять на себя роль «злодея».

«Что бы вы ни делали, это будет тщательно изучено, и независимо от того, насколько вы хороши, этого никогда не будет достаточно, это никогда не принесет никакой похвалы со стороны средств массовой информации. Как-то не очень получается, но что есть, то есть.

Ты должен принять эту роль злодея. И по мере того, как я становлюсь старше, то начинаю принимать ее все больше. Принимать, не обращая внимания на то, видят они или не видят, ценят они это или не ценят. Я сосредоточен на том, чтобы помогать своей команде, помогать семье, помогать городу. Это главное», – сказал звездный форвард «Селтикс».

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4 комментария
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Хоть кто-то считает Брауна злодеем? Максимум, что я слышал, так это критику, связанную с его неумением играть левой рукой и периодическим прокаливанием важных игр. Как по мне это ничего общего с понятием "злодей" не имеет
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Надо быть злодеем, чтобы так обделаться на данк-контесте
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Это кто вообще? Чем известен?
Для злодея надо все таки иметь какой-то приличный послужной список.
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