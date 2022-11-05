Дарвин Хэм – о матче с «Ютой»: «Большой шаг назад. Это первый раз, когда мы не сработали в защите»
Главный тренер «Лейкерс» Дарвин Хэм остался недоволен игрой команды в матче с «Ютой» (116:130).
«Сегодня мы сделали большой шаг назад. Это первый матч, когда мы не сработали в защите, не сыграли так, как должны были», – заявил Хэм.
У «Лейкерс» прервалась серия из двух побед (2-6). Калифорнийцы не выигрывали три раза подряд с 7 января.
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