Дарвин Хэм – о матче с «Ютой»: «Большой шаг назад. Это первый раз, когда мы не сработали в защите»

Главный тренер «Лейкерс» остался недоволен игрой команды в матче с «Ютой» (116:130).

«Сегодня мы сделали большой шаг назад. Это первый матч, когда мы не сработали в защите, не сыграли так, как должны были», – заявил Хэм.

У «Лейкерс» прервалась серия из двух побед (2-6). Калифорнийцы не выигрывали три раза подряд с 7 января.

«Леброна нужно обменять» – такие призывы к «Лейкерс» уже идут. Одна проблема: это запрещено до лета