Андреас Пистиолис: «Быть главным тренером ЦСКА – это честь и уникальный вызов для каждого тренера в Европе»

Теги ЦСКА Андрей Ватутин Единая лига ВТБ Наталия Фураева Андреас Пистиолис Баскетбол

Андреас Пистиолис прокомментировал новый 2-летний контракт с ЦСКА.

«Я работаю в этой организации уже восемь лет и знаю, что быть главным тренером ЦСКА, легендарной баскетбольной команды с непревзойденной культурой и естественным стремлением к совершенству, – это честь.

Хочу выразить благодарность Андрею Ватутину и Наталии Фураевой за веру в мои лидерские качества и за доверие. В то же время это уникальный вызов для каждого тренера в Европе, и я полон решимости превратить этот вызов в новое начало.

Благодаря упорному труду, терпению, самопожертвованию, стабильности, дисциплине и уверенности в себе мы превратим проблемы в возможности, а неудачи в ступеньки для роста. Мы раздвинем и переопределим границы возможного. Готов с радостью идти по этому пути. Давайте снова творить историю вместе!» – заявил главный тренер ЦСКА.

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