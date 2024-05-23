В женской НБА с 2026 года будет выступать клуб «Торонто»

Теги Кайл Лаури Торонто женская НБА НБА Масаи Уджири Дрейк Баскетбол

В Торонто появится команда женской НБА.

В 2026 году количество команд женской НБА увеличится до 14. Сегодня лига официально объявила, что новой командой станет «Торонто».

На официальном объявлении присутствовали канадский рэпер Дрейк, президент «Рэпторс» Масаи Уджири и бывший разыгрывающий «Рэпторс» Кайл Лаури.

В октябре прошлого года лига объявила о появлении 13-й команды в области залива Сан-Франциско, которая начнет выступления в 2025 году. Это будет первое расширение лиги с 2008 года.

Женская НБА планирует достичь отметки в 16 клубов к 2028 году.

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