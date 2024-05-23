Эргин Атаман: «Обещаю, что мы привезем седьмую звезду в ОАКА»

Теги Turkish Airlines EuroLeague Панатинаикос Атаман Баскетбол

Эргин Атаман заявил, что «Панатинаикос» выиграет этот сезон Евролиги.

«Выполнить это обещание будет непросто. Я считаю, что «Панатинаикос» — один из крупнейших и самых успешных клубов в истории европейского баскетбола.

Желаю нашим болельщикам получить удовольствие от «Финала четырех». Что я могу пообещать? Я знаю, что все ждут от меня и игроков седьмой звезды. Могу обещать, что мы привезем седьмую звезду в ОАКА», – заявил главный тренер «Панатинаикоса».

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