Эргин Атаман: «Обещаю, что мы привезем седьмую звезду в ОАКА»

Эргин Атаман заявил, что «Панатинаикос» выиграет этот сезон Евролиги.

«Выполнить это обещание будет непросто. Я считаю, что «Панатинаикос» — один из крупнейших и самых успешных клубов в истории европейского баскетбола.

Желаю нашим болельщикам получить удовольствие от «Финала четырех». Что я могу пообещать? Я знаю, что все ждут от меня и игроков седьмой звезды. Могу обещать, что мы привезем седьмую звезду в ОАКА», – заявил главный тренер « ».